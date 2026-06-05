Los valencianos Bombay se suman al cartel de fiestas de San Juan de Maliaño - ALBERTO G. IBANEZ

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo valenciano Bombay se suma al cartel de las fiestas de San Juan de Maliaño y protagonizará el viernes 19 de junio una cita que se celebrará en el parking de Cros y que combinará música en directo, sesiones de DJs y animación audiovisual.

El Ayuntamiento ha informado que la velada arrancará a las 23.00 horas, tras el pregón, con la actuación de Bombay, una de las bandas pop más reconocibles del panorama nacional, que llegará a Camargo con un repertorio marcado por temas de gran popularidad como 'Solo si es contigo', convertido en uno de los grandes éxitos del pop español de los últimos años.

El grupo, habitual en festivales y grandes escenarios, ofrecerá un concierto pensado para reunir a público de diferentes edades en una de las grandes noches de las fiestas de San Juan.

"El objetivo es completar la programación de San Juan con propuestas potentes, que nos permitan llegar a públicos diversos de cara a seguir situando estas fiestas como la referencia que son en Cantabria", ha manifestado el alcalde, Diego Movellán, quien ha presentado el cartel junto a la concejala de Festejos, Laura Ara, y el coordinador del área, Juan Ramírez.

Movellán ha recordado que las fiestas de San Juan alcanzan este año su "récord de participación", con más de 50 peñas registradas y cerca de 2.000 peñistas inscritos. Algo que, a su entender, "da buena cuenta de la ilusión con la que los camargueses afrontamos estos días". "Las peñas son el alma de nuestras fiestas, y gracias a ellas vamos a contar con un ambiente inigualable a lo largo de estos días de celebración", ha sostenido Movellán.

Así, el día 19, tras el concierto de Bombay, la programación dará paso a una segunda parte especialmente enfocada al público joven, con una propuesta de música electrónica, animación y espectáculo visual encabezada por Javi Guzmán y Dariwey, dos DJs vinculados a festivales y eventos musicales de distintos puntos del país.

La noche contará además con la participación de Titanium Show, una formación cántabra integrada por DJs, cantantes y bailarines que sumará animación en un espectáculo que pretende convertir el recinto de Cros en uno de los principales puntos de encuentro festivos del arranque de las celebraciones veraniegas, según el Consistorio.

Esta nueva cita musical se suma al resto de actuaciones ya anunciadas para las fiestas de San Juan, entre ellas el concierto gratuito de El Arrebato el 20 de junio, así como las actuaciones de las orquestas Panorama, el día 21, y La Misión, el 23 de junio, dentro de una programación concebida para consolidar San Juan "como uno de los grandes referentes festivos de Cantabria".