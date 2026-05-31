'Valquirias Del Pisuerga' Gana El IV Festival De Dragon Boat De Supervivientes De Cáncer De Mama - LARA REVILLA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 31 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo vallisoletano 'Valquirias del Pisuerga' ha ganado este domingo el IV Festival de Dragon Boat-Categoría BCS (supervivientes de cáncer de mama, por sus siglas en inglés), promovido por la asociación Cantabria en Rosa para ofrecer apoyo mutuo entre mujeres supervivientes de cáncer de mama, fomentar una actitud positiva ante la enfermedad y visibilizar la importancia del acompañamiento durante el proceso.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha participado en la entrega de medallas, que se ha celebrado en la explanada de Gamazo, donde han estado presentes equipos locales, nacionales e internacionales de esta competición de traineras que ha tenido lugar en aguas de la Bahía de Santander, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Urrutia ha destacado la consolidación de esta asociación como referente regional en la promoción del deporte como herramienta de recuperación física y emocional.

"Desde el primer momento que conocí a Cantabria en Rosa supe que iban a llegar muy lejos; por eso, las animo a que sigan siendo lo que hoy son: valientes y luchadoras. Seguid peleando por lo que pensáis y sentís", ha dicho.

Del mismo modo, ha puesto en valor las iniciativas de este colectivo, como el Dragon Boat, para promover el ejercicio como un elemento clave para mejorar la calidad de vida y favorecer el bienestar integral de las personas afectadas por cáncer.

Tras entregar la medalla a 'Valquirias del Pisuerga', de Valladolid, y felicitar al resto de finalistas y participantes, la consejera ha elogiado la "incansable" labor que realiza este colectivo.

"Sois un ejemplo a la hora de impulsar hábitos de vida saludable y divulgar información sobre el cáncer de mama, además de fomentar la investigación sobre actividades deportivas adecuadas para personas que han pasado la enfermedad", ha subrayado.

También han asistido al evento otras autoridades como la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y otros miembros de la Corporación municipal.

Además de la prueba deportiva, la jornada ha combinado actividades culturales y propuestas de sensibilización ambiental, así como exposición de embarcaciones, un photocall temático, una comida popular, bingo musical y animaciones, además de talleres de tradición cántabra, actuaciones musicales y degustaciones de productos que se han desarrollado a lo largo de todo el fin de semana.