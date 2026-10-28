Varias calles de Santander se cortarán al tráfico el sábado por dos manifestaciones

Archivo - Tractoristas y ganaderos participan en una manifestación en Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias calles de Santander sufrirán cortes de tráfico este próximo sábado, 31 de octubre, debido a dos manifestaciones que coincidirán parcialmente en horario y que afectarán a diferentes vías de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento.

La primera es una movilización con tractores que tendrá lugar entre las 11.30 y las 15.00 horas. Los vehículos entrarán a la capital cántabra por la calle Eduardo García del Río, y continuarán por Jerónimo Sainz de la Maza, Marqués de la Hermida y Antonio López hasta llegar al Paseo de Pereda, en la zona marítima.

Los tractores permanecerán concentrados en el tramo comprendido entre las glorietas del Paseo de Pereda y Puertochico hasta las 15.00 horas. Por eso, el trazado marítimo del Paseo de Pereda permanecerá cortado al tráfico entre aproximadamente las 12.15 y las 15.00 horas.

Una vez finalizada la concentración, los vehículos realizarán un cambio de sentido en la glorieta de Puertochico y abandonarán la ciudad por el Paseo de Pereda, Antonio López, Castilla, glorieta de Marga, Jerónimo Sainz de la Maza y Eduardo García del Río.

Durante el recorrido de entrada y salida, la manifestación de tractores compartirá la calzada con el resto del tráfico, salvo en el tramo reservado para la concentración.

Además, entre las 12.00 y las 15.00 horas de este sábado está prevista una segunda manifestación que discurrirá por la plaza de Numancia, calle Burgos, Jesús de Monasterio, Plaza del Ayuntamiento, Juan de Herrera, plaza Porticada y calle Calvo Sotelo, hasta la sede de la Delegación del Gobierno.

Con motivo de esta movilización, se establecerán cortes de tráfico en distintas vías del centro, que se irán levantando a medida que la manifestación supere la zona afectada. Entre las principales afecciones de esta figuran el Túnel de la calle Burgos, entre San Fernando y Jesús de Monasterio; Fernández de Isla, en el tramo entre Cuesta de las Ánimas y Monte Caloca, así como en sus conexiones con Juan José Ruano, Obispo Sánchez de Castro, Marqués del Arco y Jesús de Monasterio; Jesús de Monasterio, entre la calle Burgos y Pasaje de Peña; Cervantes, entre Cisneros y Jesús de Monasterio; Calvo Sotelo, en distintos tramos y conexiones con Isabel II, Paseo de Pereda, Lealtad, plaza de los Remedios y Somorrostro; Garmendia, Santa María Egipciaca, Limón, Cuesta del Hospital, Isabel II y Calderón de la Barca, en sus conexiones con las vías afectadas por el recorrido; Paseo de Pereda en dirección al Ayuntamiento, desde la glorieta de Puertochico hasta Calvo Sotelo.

Los cortes se realizarán de forma temporal y estarán sujetos al avance de los participantes, con el objetivo de restablecer la circulación en cada zona tan pronto como sea posible.

RECOMENDACIONES

El Ayuntamiento recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, evitar en la medida de lo posible las zonas afectadas durante el desarrollo de ambas manifestaciones y atender en todo momento las indicaciones de los agentes.

Asimismo, se aconseja utilizar itinerarios alternativos para los desplazamientos por el centro de la ciudad durante la franja horaria de las movilizaciones.