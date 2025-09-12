Varios puntos de Cantabria lideran el ránking nacional de lluvia en el arranque del viernes

Archivo - Una mujer pasea bajo su paraguas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria concentran este viernes por la mañana gran parte del ránking nacional de lluvia, con San Roque de Riomiera, Villacarriedo, Torrelavega y Santillana del Mar a la cabeza, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, San Roque de Riomiera lidera el ránking nacional al acumular, hasta las 6.00 horas, una precipitación de 3,8 litros por metro cuadrado.

En los siguientes puestos se sitúan Villacarriedo, Torrelavega y Santillana del Mar, con 3,2 l/m2; 2,6 l/m2, y 2,4 l/m2, respectivamente, hasta las 9.00 horas.

También forman parte del ránking los 1,6 l/m2 caídos en San Felices de Buelna y los 1,4 l/m2 caídos en Camaleño.

Completan esta tabla varios puntos de Asturias y el municipio de San Andrés y Sauces, en la isla de La Palma.

Por otra parte, Cabaña Verónica ha marcado esta madrugada la quinta mínima del país, con 5,3ºC a las 6.00 horas.