Varios puntos de Cantabria superan o rozan los 35 grados, con aviso de galernas en el litoral

Archivo - Fuerte oleaje en el mar Cantábrico.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Cantabria han superado o rozado los 35 centígrados este viernes, jornada en la que parte de la región está en aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas o incluso galernas.

En concreto, Ramales de la Victoria ha alcanzado los 35,3 grados y Torrelavega los 35ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados a las 14.00 y 15.10 horas y consultados por Europa Press.

Asimismo, en San Felices de Buelna se han registrado 34,8ºC; en Villacarriedo, 34ºC; y en Altamira (Santillana del Mar), 33,8ºC.

Y es que la comunidad autónoma está desde las 14.00 horas y hasta 20.00 horas de este viernes en alerta amarilla por temperaturas máximas en Liébana, el centro, el valle de Villaverde y el litoral.

En la franja costera, además, hay aviso amarillo por galernas, entre las 18.00 y las 21.00 horas, con viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora y rachas máximas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.