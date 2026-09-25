Vecinos y propietarios de Astillero y Villaescusa crearán una asociación de afectos por el PSIR 'Federico Cobo'

Imagen de archivo de la marcha protagonizado por vecinos y propietarios de Astillero y Villaescusa el pasado domingo.-ARCHIVO - SON GIGANTES

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y propietarios del entorno de Astillero y Villaescusa celebrarán este domingo, 27 de septiembre, una reunión que tendrá como fin crear formalmente la Asociación de Vecinos y Afectados por el PSIR 'Federico Cobo'-La Mancha Gris.

Su objetivo es dotar a los afectados de una representación frente a las administraciones públicas y sociales.

La cita tendrá lugar en la Casa de Cultura de La Concha de Villaescusa, a partir de las 18.30 horas, cuando se desarrollará una sesión informativa abierta al público. Continuará con la formalización de los socios, la ratificación de los estatutos y la elección de la junta directiva.

Así lo han informado en un comunicado los promotores de la iniciativa, quienes han aclarado que los vecinos y propietarios no están "en contra de los empresarios ni del progreso económico", sino que, han asegurado, tienen "la mano tendida a los empresarios" con los que pretenden hacer "un frente común por el desarrollo sostenible".

Al hilo, han censurado "la reciente campaña de noticias impulsada por el Gobierno" en la que, han criticado, "han utilizado encuentros con colectivos empresariales para intentar deslegitimar el movimiento de los afectados", en referencia a la reunión que mantuvo este jueves el consejero de Industria, Eduardo Arasti, con los empresarios del polígono Guarnizo-Morero y de la que dio cuenta el Ejecutivo en nota de prensa.

Y para "demostrar esta voluntad de entendimiento", han emplazado formalmente a la Asociación de Empresarios a una reunión de trabajo la próxima semana.

Según han explicado, el fin de este encuentro es exponer "de primera mano" la posición del colectivo, compartir la información disponible y colaborar activamente con los empresarios y todos los movimientos sociales en "una propuesta de desarrollo para la zona que sea negociada, sensata y sostenible".

RECHAZO A LA IMPOSICIÓN

Desde la promotora de la asociación se ha señalado que el motivo del rechazo al Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) no es la inversión económica, sino "la imposición de un PSIR o del Centro de Datos Altamira sin contar con los vecinos, ganaderos y propietarios directamente afectados".

"Los afectados no están de acuerdo con que se tomen decisiones unilaterales que comprometan el patrimonio y el suelo rústico protegido", ha aseverado.

Por este motivo, tras la constitución formal de la entidad este domingo, la asociación solicitará formalmente una reunión al Gobierno de Cantabria para pedirle la retirada del PSIR y plantear la apertura de una mesa de negociación multilateral.

Mesa, ha indicado, que "deberá integrar al Gobierno regional, los ayuntamientos afectados --Villaescusa, Astillero y Piélagos--, las asociaciones empresariales, los propietarios del suelo y los representantes vecinales para "alcanzar una solución consensuada, razonable y sostenible".

Más de un centenar de personas protagonizó el pasado domingo una marcha en contra del PSIR que transcurrió por los terrenos afectados entre Guarnizo y Solía.