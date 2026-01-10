Los vecinos rechazarán las obras del aparcamiento de Mataleñas si no hay acuerdo - AV CUETO

SANTANDER 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Cueto rechazará el inicio de la primera fase de las obras del aparcamiento de Mataleñas mientras no exista "un acuerdo claro y completo sobre la totalidad del proyecto, que pueda ser posteriormente presentado y debatido con los vecinos".

Así lo ha acordado la asociación este jueves, 8 de enero, durante una reunión en la que votó por unanimidad esta postura, mediante la que mantienen su defensa "a ultranza" del entorno natural de Mataleñas, han informado a través de una nota de prensa.

Además, ha reiterado su voluntad de hacerlo "desde un espíritu constructivo, dialogante y respetuoso" y ha mostrado confianza en que "sea posible" alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Santander que responda "al interés general, al sentir del vecindario y al compromiso con la defensa del entorno natural de Mataleñas".

Dicha reunión ha tenido lugar en el marco de un encuentro el día anterior, 7 de enero, entre la junta directiva de la asociación cuetana y los técnicos municipales, convocada con el objetivo de comenzar a abordar el proyecto presentado por la asociación a la alcaldesa hace cuatro meses.

Esta semana, de nuevo, los vecinos han expuesto "detalladamente" su proyecto, "confiando en que hubiera sido previamente estudiado y valorado".

Sin embargo, los técnicos municipales han planteado iniciar "de manera inmediata" una primera fase de actuación en la zona del campo de golf, concretamente la ordenación del aparcamiento, una intervención con la que la asociación "no está en desacuerdo siempre que forme parte de una solución global consensuada".

Según los vecinos, "la discrepancia surge en relación con la creación de un vial de doble sentido con aparcamientos a ambos lados en un entorno emblemático y de alto valor natural". Para ellos, esta actuación "carece de sentido" al existir un vial que conecta Cueto con el campo de golf y Mataleñas, y consideran "inútil" disponer otro vial de doble sentido entre dos puntos que distan 500 metros.

La Asociación de Vecinos de Cueto defiende una zona naturalizada, sin tráfico rodado, con un paseo peatonal y espacios pensados para el disfrute de los vecinos de Santander y visitantes, "en coherencia con el carácter del paraje y con el proyecto aprobado en asamblea vecinal".

Por este motivo, la junta directiva considera que no puede dar su aprobación al inicio de las obras parciales sin conocer ni acordar previamente el destino del conjunto del proyecto, ya que "ello supondría una falta de respeto tanto a los vecinos como a la propia representación de la asociación, que actúa en base a un mandato aprobado en asamblea".

Asimismo, la asociación ha recordado que desde la presentación de la iniciativa vecinal ha habido "tiempo suficiente para su estudio" y ha trasladado al Consistorio su "plena disposición a negociar, incluso de manera intensiva y continuada, para alcanzar un acuerdo en un plazo razonable de 10 a 15 días que permita definir con claridad qué se va a hacer en todo el ámbito de actuación".