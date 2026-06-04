Los vecinos de Reinosa podrán beneficiarse de plazas gratuitas en los Cursos de Verano de la UC

La Casona de Reinosa - AYUNTAMIENTO DE REINOSA

REINOSA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Reinosa ha informado este jueves que, un año más, gracias al acuerdo de colaboración con la Universidad de Cantabria (UC), los vecinos empadronados en el municipio podrán beneficiarse de plazas gratuitas para participar en los Cursos de Verano 2026 organizados por la institución académica.

En concreto, el Ayuntamiento dispone de cinco plazas con matrícula gratuita para cada uno de los cursos ofertados dentro de la programación estival de la UC. Estas plazas estarán reservadas para residentes en Reinosa hasta el próximo 9 de junio.

Desde el Consistorio se anima a todas aquellas personas interesadas en ampliar conocimientos, actualizar competencias o profundizar en diferentes ámbitos del saber a consultar la programación completa de los Cursos de Verano y aprovechar esta oportunidad formativa.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud a través del Ayuntamiento, aportando el impreso de matrícula cumplimentado, fotocopia del DNI (anverso y reverso) y documento de protección de datos firmado por la persona solicitante. Toda la documentación deberá remitirse de forma completa para que la matrícula pueda tramitarse correctamente.

El Ayuntamiento recuerda que los interesados no deben realizar la inscripción directamente a través de la página web de la Universidad de Cantabria, ya que la gestión de estas plazas gratuitas se efectúa exclusivamente mediante el procedimiento habilitado para los municipios colaboradores.

Una vez formalizada la inscripción, la UC remitirá la correspondiente confirmación de matrícula por correo electrónico.

La oferta completa de cursos puede consultarse en la página web de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.