Los vehículos sin distintivo ambiental podrán pasar por la Zona de Bajas Emisiones de Torrelavega durante las fiestas

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TORRELAVEGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha autorizado excepcionalmente el acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos sin distintivo ambiental durante las Fiestas de la Virgen Grande.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que esta medida, que será efectiva entre los días 13 y 23 de agosto, responde al carácter excepcional de unas fiestas que incluyen una programación de actividades culturales, deportivas, religiosas y de ocio distribuidas por distintos puntos del municipio, muchas dentro de la ZBE.

Y es que, para el Ayuntamiento las Fiestas de la Virgen Grande constituyen "uno de los principales acontecimientos del año en la vida social, cultural y económica de Torrelavega", atrayendo a miles de personas tanto del municipio como de localidades vecinas y de otras comarcas.

Esto, según ha señalado, provoca un incremento de la movilidad, especialmente hacia el centro urbano, donde se concentran buena parte de los conciertos, ferias y actividades.

Además, ha subrayado que muchos de los visitantes proceden de municipios o entornos rurales que no disponen de transporte público directo hasta Torrelavega y que parte de la población que acude a estos actos es de edad avanzada o presenta movilidad reducida, circunstancias que dificultan el uso de medios alternativos al vehículo privado.

En este contexto, el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha considerado que mantener durante esas fechas las restricciones habituales de acceso a la ZBE podría suponer una barrera para la participación ciudadana en las fiestas.