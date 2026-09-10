A la venta las entradas para el concierto solidario que recaudará fondos para un gimnasio infantil en Valdecilla

Presentación del concierto - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para asistir al concierto solidario organizado por la Fundación Real Racing Club y el Gobierno de Cantabria para recaudar fondos para la construcción de un gimnasio infantil en el área de Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ya se pueden adquirir a precios que oscilan entre los 15 y 40 euros a través de los canales oficiales del Palacio de Festivales.

El recital, que tendrá lugar el 21 de octubre, a las 19.30 horas en la Sala Argenta, correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN), el Coro Joven de Santander y el Coro del Colegio Oficial de Economistas de Cantabria y contará la historia del equipo verdiblanco a través de la música.

Así lo han indicado este jueves en rueda de prensa el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad; el director de la Fundación Real Racing Club, César Anievas; y Eloy de la Fuente, representante de la OSCAN.

Martínez Abad ha expresado su "satisfacción" por la puesta en marcha de una iniciativa que demuestra que "cuando hay ganas, cuando hay compromiso, cuando el objetivo que se persigue es tan loable como el que hoy nos trae aquí, todo es posible".

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico con este tipo de proyectos y ha asegurado que el concierto es también "la constatación" de que el Gobierno "apoya y apoyará cuantas iniciativas busquen mejorar la vida de los ciudadanos".

En este sentido, el consejero ha aprovechado la presentación para reconocer la labor desarrollada por la Fundación Real Racing Club.

"La organización del concierto constituye la demostración práctica de la filosofía que inspira el trabajo de la Fundación y de su voluntad de poner el fútbol y la capacidad de movilización del Racing al servicio de la sociedad, y en especial de los que más lo necesitan", ha ensalzado.

Y es que ha valorado que la Fundación del conjunto cántabro "ayuda a entender que ganar por ganar genera vacío; que ganar por un propósito superior genera plenitud; que el verdadero éxito de una sociedad no se mide por las medallas o éxitos que acumula, sino por los motivos y los valores que la mueven".

CONTINUIDAD AL PROYECTO CON UN ESPECIALISTA

Por su parte, Anievas ha calificado la cita de "muy singular y emocionante" y ha destacado que vincula la música al deporte.

Por otra parte, ha confirmado que desde la entidad quieren "dar continuidad al proyecto" y ha anunciado que, una vez construido el gimnasio, la entidad aportará un especialista en deporte y actividad física para "trabajar a nivel físico con los niños hospitalizados", en colaboración con los profesionales del hospital.

Mientras, Eloy de la Fuente ha detallado el repertorio musical, "ligado al pasado, al presente y al futuro del equipo", que incluirá "obras icónicas" de grupos como Survivor o The Beatles, bandas sonoras de películas como Rocky o Carros de Fuego y piezas estrechamente relacionadas con el mundo del fútbol, como You'll Never Walk Alone o el himno de la Champions League.

También ha avanzado que "habrá sorpresas" para que el público pueda disfrutar de piezas especialmente vinculadas con el Real Racing Club y Cantabria.

A la presentación también han asistido la directora de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández Rasillo; la coordinadora de Programación del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra, y el presidente del Colegio Oficial de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés, entre otros.

"MUCHÍSIMAS" VIVIENDAS TURÍSTICAS "NO CUMPLEN"

Por otra parte, cuestionado sobre las solicitudes para la regularización de viviendas de uso turístico, Martínez Abad ha indicado que la próxima semana se facilitarán los datos al respecto, si bien ha señalado que "se ha avanzado mucho" en la tramitación de dichos expedientes.

Así, aunque el Ejecutivo autonómico trasladará esta información la próxima semana, ha adelantado que saben que ya hay "muchísimas" que no cumplen con la normativa para poder operar y ha habido "algunas" que ya se han sancionado.