Las ventas de la industria en Cantabria aumentan un 8,6% en junio

Fachada del polígono industrial de Guarnizo, a 15 de julio de 2026, en El Astillero, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de la industria aumentaron un 8,6 por ciento en junio en Cantabria respecto al mismo mes del año anterior, frente a un incremento del 9,2% a nivel nacional, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+20,9%), Murcia (+14,6%) y Castilla La Mancha (+14,3%) fueron las comunidades autónomas que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en junio, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, Navarra y Baleares con las caídas más pronunciadas, de un 9,4%, 7,8% y un 5,4%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 1,7% en Cantabria, la tercera mayor caída de las CCAA y con 5,9 puntos de diferencia con la media nacional (+4,2%).