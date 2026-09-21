Víctor González y Marta Castillo se llevan el Premio de Bolos del PRC. - PRC

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Víctor González Y Marta Castillo se han proclamado vencedores de las categorías masculina y femenina del XXVIII Premio de Bolos PRC Memorial Javier López Marcano, que se ha disputado este fin de semana en la bolera Parque de las Fuentes de Reinosa.

En un comunicado, la formación política ha subrayado que González se hizo con la victoria tras imponerse en la final a Jesús Salmón.

En las tiradas clasificatorias logró la segunda mejor puntuación, con 91 bolos, sólo por detrás de Salmón, que encabezó esta primera fase con 99. Junto a ellos, Lolo Lavid, con 84 bolos, y Carlos García, con 83, consiguieron el pase a las eliminatorias.

La clasificación de las tiradas masculinas se completó con Adrián Díaz y Mario Pellón, ambos con 81 bolos; Mario Pinta, con 77; y Óscar González, con 70.

En la categoría femenina, Marta Castillo confirmó la primera posición, que ya logró el sábado en las tiradas clasificatorias, con 139 bolos, y se proclamó vencedora tras superar en la final a Laura Abascal, que había conseguido 132.

Por detrás se clasificaron Noemí Pelayo, con 129 bolos; Blanca Ruiz y Andrea Gómez, con 127; Lucía Terán y Cristina Cabielles, con 124; e Iris Cagigas, con 123.

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y la candidata a la Presidencia, Paula Fernández Viaña, han sido los encargados de entregar los premios a los ganadores, junto al alcalde de Torrelavega y diputado, Javier López Estrada, y la portavoz regionalista de Reinosa, Celia Gómez.

El torneo ha reunido durante el fin de semana a los ocho primeros clasificados del CINA en las categorías masculina y femenina y ha repartido 4.400 euros en premios, con idéntica cuantía para hombres y mujeres: 500 euros para los campeones y 400 para los segundos clasificados.

Esta vigésimo octava edición del torneo ha estado dedicada a Javier López Marcano, vicesecretario general del PRC, diputado y vicepresidente segundo de la Mesa del Parlamento de Cantabria, fallecido el pasado 2 de abril.