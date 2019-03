Vidal de la Peña arremete contra todos los políticos: "Menos romería y más trabajar"

Publicado 19/03/2019 12:10:33 CET

El Gobierno, la CEOE y los sindicatos dejan en "stand by" la tarea de consensuar el plan estratégico hasta que haya nuevo ejecutivo

SANTANDER, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Lorenzo Vidal de la Peña, ha arremetido contra todos los políticos, desde quienes encabezan el Ejecutivo regional y la Delegación del Gobierno hasta los que están en esa "caja blindada que se llama Parlamento", y les ha reclamado "menos romería y más trabajo" para que dentro de 30 años la comunidad autónoma no sea "un decorado de película vacío al que solo lleguen los viajes del IMSERSO".

Vidal de la Peña así lo ha instado a los políticos durante su intervención hoy en el Foro SER Cantabria, en el que le estaban escuchando muchos de esos a los que ha criticado con un discurso que, como él ha definido, puede considerarse "políticamente incorrecto" e incluso, en alguna ocasión, "indiscreto".

Ha señalado que algunos le tachan de "populista" pero lo que hace es trasladar la visión de los empresarios cántabros que, según ha afirmado, "hemos perdido la confianza" en los políticos y, por ello, ha destacado que han decidido hacer planes para "tratar de garantizar" el "futuro" de la región.

Ha ensalzado que los empresarios "nos hemos metido en este lio" por esa perdida de confianza que se evidencia en datos como que el 48% del empresariado está convencido de que la situación económica "va a ir a peor" o que el 67% califica de "negativo el impacto de la política en sus negocios".

"A veces he oído que la CEOE tiene un representante populista. Créanme, tengo mucho más que hacer que pensar cómo voy a empezar el mes enfadando a un consejero de Economía con la valoración de los datos de paro y cómo voy a acabarlo enfadando al consejero de Industria cuando algún francotirador se carga algún proyecto empresarial", ha dicho.

Pero lo hace en representación de los empresarios porque "estamos hartos" de "regulaciones que entorpecen la actividad" de las empresas. "Están hartos en muchos sectores y empresas que no toman la palabra pero que esperan que CEOE-Cepyme hable por ellos", ha apostillado.

CRÍTICAS

Así ha señalado que las empresas esperan de él que defienda sus intereses y les represente y ha dicho que por ello acudió a Madrid cuando desde Fomento le invitaron "a la presentación de las infraestructuras de transportes que van a tener otras comunidades, pero no Cantabria".

Al respecto, ha criticado al consejero de Obras Públicas, José María Mazón, que "también estaba invitado y no pudo ir" porque "estaba inaugurando una dotación clave para el futuro de la región que se llama La Cuadra del Toro, en Espinama". Esta crítica no le ha sentado bien a Mazón, presente en la sala, que se ha levantado y se ha ido.

"La empresa necesita saber cómo está previsto el transporte de mercancías que la comunidad necesita que exporte", ha dicho, y ha lamentado que en esta materia lo que está haciendo el Gobierno se resume en "recuperar un túnel construido hace 75 años para el ferrocarril y por el que nunca llegó a pasar un tren".

"Por favor, que el Corredor Atlántico y la alta velocidad, que son los proyectos que Cantabria necesita, porque no se trata de solo de que lleguen turistas a la puerta de los hoteles, no se conviertan en otro túnel de La Engaña. No nos engañen más", ha espetado.

Después, ha criticado al delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, a quien ha dicho que llamó para preguntarle por las infraestructuras y "me dijeron en su oficina que no se podía poner porque estaba apagando los incendios que le encendemos los empresarios". "¿Quién es el pirómano, el que avisa del fuego y pide ayuda o el que se queda mirando las llamas?", ha preguntado.

"Admito que sentí ganas de responderle que si le había llegado alguna crítica de la empresa a que Pedro Sánchez pase por Torrelavega y no haga más que jugar a los bolos", pero no lo hizo ante la posibilidad de que le respondiese que "sería una fake news".

De esta forma, el presidente de CEOE ha aludido a cuando criticó por Twitter el traslado de trenes a otras comunidades y Zuloaga le respondió diciendo que eran fake news a pesar de que luego tuvo que confirmar que Renfe sí se llevaría trenes pero que era "una práctica habitual".

Así, ha insistido en que no hizo ninguna crítica del paso del presidente del Gobierno de España por Torrelavega sin visitar ninguna industria o empresa porque pensó que, ha añadido, "mejor dejar la anécdota para cuando me jubile y me dedique a escribir libros".

PLAN CANTABRIA 2030

Ante ello, ha reivindicado que los empresarios han decidido "dedicar recursos y tiempo a impulsar un Plan Estratégico", denominado 'Cantabria 2030', porque "esta tierra está clavada en una estación viendo el tren de las oportunidades pasar de largo y quedándose con los vagones viejos".

Y ello mientras "algunos en Cantabria han estado cuatro años discutiendo sobre qué hacer con los restos arqueológicos del MUPAC y otros en Madrid sobre qué hacer con los restos mortales de un dictador". "Con el poco respeto que le tiene a Cantabria últimamente, no descarten que se nos lleven a Madrid los fondos del MUPAC y nos traigan los restos del Valle de los Caídos", ha añadido.

Por ello, ha reclamado a los políticos "menos romería y más trabajar" para hacer frente a la situación de la región en la que, ha señalado, desde que comenzó este año 2019 ha caído la creación de empresas y ha subido el paro mientras "el recorte de las inversiones estatales ha sido del 57% y el de las regionales un 28,3%".

Ha enfatizado que "a la empresa le importa" hacer frente a esa situación y se ha preguntado si les importa a quienes están "entre las cuatro paredes de la caja blindada que se llama Parlamento", a quienes ha criticado, una vez más, que no le dejasen intervenir en el hemiciclo para explicar "las preocupaciones" de los empresarios.

"Quisimos ingenuamente entrar a esa caja cerrada a explicar nuestras preocupaciones pero nos dijeron que el Parlamento era de los parlamentarios", ha lamentado. Ante ello, CEOE trató de "hacer coincidir el tiempo de sus señorías y del Gobierno" haciendo el Plan Cantabria 2030, fecha en la que ha apelado a que "los esfuerzos de todos deberían confluir convertidos en objetivos alcanzados".

Para analizar y consensuar las medidas de este plan, la patronal se ha reunido con el Gobierno y los sindicatos pero, dadas las fechas, "todas las partes conjuntamente hemos decidido que esta tarea queda en stand by hasta que un nuevo gobierno tomé posesión". Y es que, ha dicho, "no se puede hacer un recorrido que necesita las luces larga con las luces tan cortas como corto es el plazo de dos meses que queda para las elecciones".

No obstante, ha pedido a todos los partidos, desde la izquierda a la derecha, que incluyan las medidas del Plan en sus programas electorales ya que todos de forma "unánime" lo han acogido favorablemente.

Y ha asegurado que la parte del plan que depende de la empresa "no ha parado ni lo hará" y, por ello, se está trabajando en crear una Red de Talento Cántabro en el Exterior con el objetivo de retornar talento a la región, de la que se han marchado 8.000 jóvenes desde 2015 y todos ellos preparados y que trabajan en sectores de ingeniería, sanidad, educación, economía o marketing.

"La mayor parte de quienes se quedan son trabajadores del sector servicios. Exportamos ingenieros y nos quedamos con los camareros", ha criticado Vidal de la Peña, que ha expresado su respeto a la profesión de camarero tras decir esta frase que ya ha pronunciado antes, pero con la que ha mostrado que "una economía basada en los servicios no va a sostener por sí sola el empleo y el crecimiento que Cantabria necesita".

Vidal de la Peña ha sido preguntado sobre si su discurso podía ser el de un futuro candidato y no lo ha negado, solo ha dicho que "de una manera u otra todos estamos en política" y él también desde su cargo como presidente de CEOE-Cepyme.