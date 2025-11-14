El viento se lleva parte del tejado y un balcón de una casa en Ruesga - 112 CANTABRIA

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que ha azotado gran parte de Cantabria esta madrugada se ha llevado parte de un tejado y un balcón de una casa en el municipio de Ruesga.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, los bomberos del Gobierno de Cantabria han retirado los elementos de la casa que presentaba riesgo de caída y parte de la estructura de la cubierta que el viento había desplazado hasta la carretera.

De camino a atender esta intervención, los bomberos se detuvieron en dos tramos de la carretera autonómica CA-261 para retirar cuatro árboles desplomados en la vía.