El viento obliga a desviar a Bilbao el vuelo procedente de Barcelona

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros
Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 9:49
Seguir en

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento ha obligado esta mañana a desviar a Bilbao el vuelo operado por Vueling procedente de Barcelona que tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Seve Ballesteros.

La compañía va a operar desde allí el vuelo de vuelta a la Ciudad Condal, según ha informado a Europa Press fuentes de AENA.

Por el momento, se trata de la única incidencia registrada en el inicio de jornada en el Seve Ballesteros.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado