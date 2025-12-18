El viento obliga a desviar a Bilbao el vuelo procedente de Barcelona

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento ha obligado esta mañana a desviar a Bilbao el vuelo operado por Vueling procedente de Barcelona que tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Seve Ballesteros.

La compañía va a operar desde allí el vuelo de vuelta a la Ciudad Condal, según ha informado a Europa Press fuentes de AENA.

Por el momento, se trata de la única incidencia registrada en el inicio de jornada en el Seve Ballesteros.