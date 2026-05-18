Viérnoles celebra el sábado el II GatuFest con grupos de Cantabria, Asturias y Bilbao

Cartel GatuFest. - AYUNTAMIENTO TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La pista deportiva cubierta de Viérnoles, en Torrelavega, acogerá el próximo sábado, 23 de mayo, la segunda edición del GatuFest, una iniciativa solidaria organizada por la asociación Gatucos Torrelavega con la colaboración del Ayuntamiento y de la Junta Vecinal de Viérnoles, que contará con grupos de Cantabria, Asturias y Bilbao.

El cartel de esta segunda edición, que tendrá lugar a partir de las 18.00 horas con entrada gratuita, contará con grupos como Aiko ElGrupo, el proyecto de TXary Usher, Murdeity, Sons of Aral, Infeccion, Seymour Fry y Midriasis.

Además de los conciertos, el festival incluirá sorteos y otras actividades solidarias con el objetivo de seguir creciendo tras el éxito registrado en su primera edición, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal de Bienestar Animal, Borja Sainz, ha animado a vecinos y visitantes a participar en este festival que combina música en directo, ambiente festivo y solidaridad.

Por su parte, desde la organización Estela Miera ha destacado que este tipo de iniciativas "permiten dar visibilidad tanto a la labor que realizan las protectoras de animales como a la música local y a bandas del norte de España".

Miera ha subrayado, además, el carácter gratuito del festival, cuyo objetivo es facilitar la "máxima asistencia posible" para que las personas asistentes puedan colaborar, destinándose la recaudación íntegramente al cuidado de los gatos atendidos por la asociación.

Tanto la organización como el Ayuntamiento han reiterado su agradecimiento a todas las personas, colectivos y entidades colaboradoras que hacen posible la celebración de este evento solidario y cultural en Torrelavega.