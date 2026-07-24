La Virgen del Mar y los Santos Mártires serán festivos en Santander en 2027

Archivo - Celebración de la Virgen de Mar en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Santander ha dictaminado favorablemente dos propuestas que serán elevadas al Pleno municipal del próximo jueves, 30 de julio, para su aprobación definitiva: la designación de los dos festivos locales de 2027, que serán la Virgen del Mar y los Santos Mártires, y el cambio de denominación de la actual Cuesta de las Ánimas por calle del Parlamento.

En relación con el calendario laboral, se establecen como fiestas locales para el próximo año el 17 de mayo (lunes), festividad de la Virgen del Mar, y el 30 de agosto (lunes), festividad de los Santos Mártires.

Según ha informado el Ayuntamiento, la propuesta ha recibido el dictamen favorable, con el voto a favor del PP y la abstención de PSOE, VOX y Grupo Mixto. El PRC no ha estado presente en la sesión.

La elección responde a que la festividad de Santiago Apóstol, 25 de julio, coincidirá en domingo en 2027, lo que permite designar como festivos locales las celebraciones de la patrona de Santander y de los Santos Mártires, ambas vinculadas a la tradición y a la identidad de la ciudad.

"Garantizamos que Santander pueda seguir celebrando como festivos dos fechas con gran arraigo para los vecinos, reforzamos nuestras tradiciones, y facilitamos la participación de los santanderinos en unas celebraciones que forman parte de nuestra identidad", ha señalado la alcaldesa, Gema Igual (PP).

Por otro lado, la Comisión también ha informado favorablemente, por unanimidad de los grupos presentes, sobre la propuesta para modificar la denominación de la actual Cuesta de las Ánimas, que pasará a denominarse calle del Parlamento, una iniciativa presentada por la Asociación de Vecinos Alcázar de Toledo.

La medida cuenta con informes favorables del Centro de Estudios Montañeses, el Parlamento de Cantabria y el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, y se ajusta a lo previsto en el Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

Igual ha explicado que esta modificación reconoce el valor institucional y simbólico del Parlamento de Cantabria como una de las principales instituciones de la comunidad autónoma y responde a una iniciativa vecinal que ha seguido todo el procedimiento previsto, con el respaldo de las entidades consultadas.

"Ambas propuestas ponen de manifiesto el compromiso del Ayuntamiento por preservar las tradiciones, al tiempo que seguimos poniendo en valor el patrimonio histórico, institucional y cultural de Santander mediante procedimientos participativos y con el máximo consenso técnico e institucional", ha concluido la regidora.