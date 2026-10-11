Las visitas guiadas a Ciriego vuelven los días 24 y 25 para poner en valor su historia, arte y memoria

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SANTANDER, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cementerio de Ciriego de Santander ofrecerá el fin de semana del sábado 24 y el domingo 25 de octubre tres nuevas rutas guiadas para conocer su historia, arte y memoria.

En concreto, se llevarán a cabo tres recorridos bajo los títulos 'Un museo a cielo abierto', 'Ruta de la memoria' y 'Ruta de la escultura'.

Así, se hará hincapié en las edificaciones de mayor interés, las personalidades ilustres allí enterradas y la necesidad de preservar y conservar el patrimonio artístico funerario.

Y es que el objetivo es que el cementerio pueda admirarse como un lugar de interés en cuanto a la arquitectura, escultura y artes decorativas se refiere, dar a conocer su historia y la riqueza patrimonial que aglutina y que en los últimos años está suscitando un creciente interés, ha señalado el Ayuntamiento en nota de prensa.

VISITAS

La primera de las visitas guiadas, 'Un museo a cielo abierto', comenzará a las 11.00 horas ambos días. Se trata de una visita panorámica que permite entender cómo surgen los cementerios modernos.

El sábado 24, a las 16.00 horas, será la 'Ruta de la memoria', que hará un recorrido por los lugares donde reposan personalidades relevantes de la historia reciente de la ciudad como Carmen Amaya, Rafael Rodríguez Rapún, José Estrañi o Pío Muriedas, entre otros.

Finalmente, el domingo 25, también a las 16.00 horas, tendrá lugar la 'Ruta de la escultura', en la que se descubrirá la escultura figurativa y los relieves que conforman una iconografía singular: búhos, relojes de arena, corona de semillas de amapola o la representación del silencio, representativo del lenguaje funerario.

La entrada es gratuita y las inscripciones deben realizarse a través del email cjc@cementeriodeciriego.com o del WhatsApp 650652151.

CEMENTERIO DE CIRIEGO

El cementerio de Ciriego fue proyectado por el arquitecto municipal Casimiro Pérez de la Riva en 1881, y fue inaugurado, tras distintos avatares, el 3 de septiembre de 1893, tras la supervisión del nuevo arquitecto municipal Joaquín Ruiz Sierra.

La necrópolis presenta planta de cruz en su parte central, organizando el espacio funerario con un entramado de calles y entrecalles que forman diversas manzanas, en cuyo interior se delimita el terreno de cada propietario.

En el camposanto trabajaron los arquitectos, maestros de obras y marmolistas más afamados de la región tales como Valentín Ramón Casalís, Emilio de la Torriente, Miguel Doncel, Manuel Casuso Hoyo, Alfredo de la Escalera o Javier González de Riancho.

Se creó un conjunto que De la Riva consideraba "un precioso museo de monumentos históricos y artísticos".

Desde 1991 la gestión del cementerio está a cargo del Cementerio Jardín de Cantabria, S.A.