Vitrinor, Hotel Arenillas y el documentalista Rubén Díez, galardonados en los Premios Impulsa 2026 de Castro Urdiales

Entrega de los Premios Impulsa 2026 de Castro Urdiales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vitrinor, Hotel Arenillas y el documentalista y creador de contenidos Rubén Díez, conocido internacionalmente como 'Lethal Crysis', han sido galardonados con los VII Premios Impulsa de Castro Urdiales, que se entregaron anoche en una gala celebrada en el Castillo Faro.

Concretamente, Vitrinor, cooperativa dedicada a la fabricación y comercialización de menaje de cocina de acero vitrificado y que da empleo a unas 400 personas, recibió el Premio Impulsa Laboral Kutxa 2026 en reconocimiento a su trayectoria de innovación, inversión y generación de empleo industrial.

Por su parte, el Hotel Restaurante Arenillas, una empresa de tres generaciones de la familia Ibarra Pedrueza, fue premiado en la categoría de Trayectoria Profesional.

Y el documentalista y creador de contenidos Rubén Díez, que cuenta con casi seis millones de suscriptores, fue reconocido con el premio Marca Castro Urdiales.

La ceremonia reunión a diversas autoridades, como la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, entre otros.

Durante su intervención, Arasti subrayó que "los premiados representan tres realidades distintas: una empresa familiar, un autónomo y una cooperativa, pero comparten lo fundamental: la capacidad de crear valor desde Cantabria".

El consejero reafirmó el compromiso de apoyo del Gobierno de Cantabria con estas tres realidades, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.