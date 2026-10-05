'¡Que viva el baile!' inicia este sábado su tercera edición en La Llama

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa '¡Que viva el baile!' regresa este sábado, 10 de octubre, a la pista cubierta de La Llama con el inicio de su tercera edición. La primera cita tendrá lugar a partir de las 19.00 horas, con participación libre y gratuita.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha explicado que esta propuesta está dedicada al folclore, la música y los bailes tradicionales de Cantabria a través de un "espacio de encuentro abierto para disfrutar de lo nuestro".

Una de las características de '¡Que viva el baile!' es precisamente su carácter abierto y participativo puesto que para sumarse no es necesario tener conocimientos previos. Las personas que se acerquen podrán hacerlo para bailar y cantar, pero también para tocar instrumentos tradicionales como panderetas, gaitas, pito, tambor, castañuelas o rabel, entre otros.

La actividad mantiene además su formato de "micro abierto", de manera que el público puede convertirse en parte activa del encuentro y compartir música, canciones y bailes tradicionales.

Tras la cita inaugural de este sábado, '¡Que viva el baile!' tendrá continuidad desde noviembre hasta mayo, cada tercer sábado de mes.

Desde sus anteriores ediciones, el proyecto ha contado con la coordinación del Grupo de Danzas Santa Justa de Ubiarco y el colectivo Brañaflor, cuya implicación ha sido fundamental para dar forma a estos encuentros y acercar el baile tradicional a un espacio abierto de la ciudad.

Vélez ha destacado el trabajo desarrollado en torno a esta iniciativa y ha animado a participar en una nueva edición en la que bailar, cantar, tocar un instrumento o simplemente acercarse a disfrutar del folclore son diferentes formas de formar parte de '¡Que viva el baile!'.