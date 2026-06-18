Volotea operará Santander-Madrid los viernes y los domingos a partir del 6 de noviembre

Archivo - Avión de Volotea.
Archivo - Avión de Volotea. - VOLOTEA - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: jueves, 18 junio 2026 12:03
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SANTANDER 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía aérea Volotea comenzará a operar los vuelos Santander-Madrid los viernes y domingos por la tarde a partir del 6 de noviembre.

Así lo han avanzado, en rueda de prensa, el consejero de Fomento, Roberto Media, el de Turismo, Luis Martínez Abad, y el Director General de Estrategia, Gabriel Schmilovich.

Schmilovich ha informado de que los vuelos partirán de Madrid, a las 17.30 horas, y llegarán a Santander a las 18.30, y despegarán de la capital cántabra a las 19.00, con llega a Barajas a las 20.10 horas.

El avión será un AirBus 320, para 180 personas, y los vuelos saldrán a la venta este jueves con un precio mínimo de 19 euros.

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