Vox denuncia la "burla del Estado a Cantabria" con su ausencia en la Mesa del Ferrocarril

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha expresado su "más absoluta indignación" por la ausencia de los tres representantes del Gobierno central citados a la Mesa Ferroviaria celebrada este miércoles en Santander, algo que ha considerado como una "burla" del Estado a Cantabria.

Así lo ha trasladado la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Leticia Díaz, que ha tildado de "parodia institucional" la citada Mesa a la que faltaron el comisionado del Corredor Atlántico, el comisionado de Cercanías y el representante de Renfe, figuras "clave" para abordar el futuro ferroviario de la región como se pretendía en la reunión.

A juicio de la formación, este "plantón" constituye "una falta de respeto intolerable hacia la ciudadanía cántabra y hacia las instituciones", y "obliga a pedir explicaciones claras y documentadas a los responsables del Estado".

Además, ha aludido a las alertas de los últimos días en torno a posibles nuevos retrasos en la entrega de la flota de Cercanías comprometida para Cantabria para el primer semestre de 2026, ante lo que exige "garantías, control y transparencia inmediata".

La portavoz parlamentaria ha subrayado los antecedentes que tiene el "aislamiento ferroviario" de Cantabria y ha aludido al problema que hubo en 2021 cuando se detectaron discrepancias entre los gálibos previstos en el pliego y los reales de la infraestructura, lo que obligó a rediseños de los trenes y a una reformulación contractual ya que los que se iban a construir "no cabían por los túneles".

Por si esta "tomadura de pelo hacia los cántabros" fuera poco, Vox ha citado también el encarecimiento del proyecto del tren a Bilbao y la intención del Ministerio de Transportes de licitarlo por tramos y priorizar el de Bilbao a Castro Urdiales por criterios de "viabilidad socioeconómica", lo que "agrava la sospecha de que a Cantabria le dejarán una pretensión de obra incompleta".

Por ello, Vox --que participó en la reunión de la Mesa al igual que el resto de grupos parlamentarios-- ha advertido que no aceptará que se fragmente ni se deje a la comunidad fuera del núcleo principal del proyecto.

Díaz ha señalado que, "llegados a este punto, solo cabe exigir medidas inmediatas, concretas y verificables" al Ministerio de Transportes, y que éste remita "ya" el estudio informativo y lo someta a información pública y a fiscalización técnica.

También un calendario público con hitos y sanciones -unidades piloto, número de unidades construidas por trimestre, pruebas en vía y entrega y cláusulas de penalización por incumplimiento, así como una visita parlamentaria y de control a las instalaciones de CAF, con presencia de técnicos independientes que verifiquen el estado de la cuestión- y un Plan de contingencia para garantizar el servicio de Cercanías mientras duren los retrasos, con refuerzo de flota en préstamo, mejora del material en servicio y calendario de actuaciones en estaciones.

"Queremos que las Administraciones abandonen la propaganda, fijen plazos y también responsabilidades. Resulta decepcionante que los gobiernos vendan proyectos a bombo y platillo y luego no acudan a explicar su evolución", ha sentenciado Díaz, que ha añadido que "el desprecio institucional es tan notorio que Vox seguirá defendiendo en todas las instancias la exigencia de transparencia y la adopción de medidas vinculantes que eviten que Cantabria vuelva a ser el vagón de cola de las infraestructuras".