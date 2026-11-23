Archivo - La portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria , Leticia Díaz - GRUPO PARLAMENTARIO VOX - Archivo

Considera que no mejoran servicios esenciales, que cae la inversión productiva y que no hay una "bajada real" de impuestos SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Vox en el Parlamento de Cantabria ha registrado dos enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos de Cantabria para 2027 y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas --conocida como Ley de Acompañamiento-- al considerar que no mejoran servicios esenciales, que cae la inversión productiva y que no hay una "bajada real" de impuestos.

Así lo ha anunciado Vox en declaraciones a Europa Press, en las que ha afirmado que fue el primer grupo en registrar estas enmiendas --la semana pasada--, dado que, a su juicio, el Gobierno del Partido Popular "dispara" el gasto hasta la cifra récord de 4.136,5 millones de euros (casi 320 millones más, financiados sobre todo con fondos estatales), "no para mejorar los servicios esenciales de los cántabros, sino para engordar su propia maquinaria administrativa".

Y es que, según Vox, casi ocho de cada diez euros "se van a nóminas públicas, gasto corriente y subvenciones a sindicatos, patronal y partidas ideológicas", mientras la inversión productiva "cae al 11,2% del total, se disparan las listas de espera sanitarias, con consultorios rurales desatendidos, se recorta la inversión directa en el campo y se pone en riesgo la propiedad privada de familias en Rucandial mediante expropiaciones para macroproyectos urbanísticos privados que ni siquiera empezarán hasta 2029".

De igual forma, el grupo que lidera Leticia Díaz pide la devolución de la Ley de Medidas Fiscales porque en su opinión "no es una bajada real de impuestos, sino un maquillaje preelectoral e insuficiente que esconde nuevas tasas y trabas burocráticas".

Tras acumular una inflación superior al 10,4% desde 2024 y recaudar 104 millones adicionales por IRPF, el Ejecutivo actualiza los tramos "solo un 5%, devolviendo de media apenas 8,54 euros al mes por contribuyente", y mantiene topes de renta "tan bajos que expulsan a las clases medias trabajadoras de las deducciones por enfermedad, vivienda o residencias de mayores", ha denunciado la formación.

Además, ha criticado que el Ejecutivo popular "crea un nuevo cobro autonómico a vecinos y pequeños negocios por informes de obras junto a carreteras, deja fuera de los beneficios forestales al 93% del monte particular por exigir sellos burocráticos y relaja los controles para anticipar el 100% del dinero público sin justificación previa a empresas públicas deficitarias".