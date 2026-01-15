Vox y el nieto del general Dávila piden la nulidad del cambio de nombre de calles 'franquistas' de Santander

Archivo - Vista del Paseo de Altamira de Santander, antes denominado calle General Dávila - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox y Juan de Dios Ávila, nieto del general Dávila, han llevado a los juzgados el acuerdo del pleno de Santander del 24 de abril de 2025 para cambiar la denominación de más de una decena de calles con nombres franquistas y piden su nulidad.

Así lo hacen en la demanda presentada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Santander, en la que señalan que el acuerdo plenario pretende sustentarse "en una indebida aplicación" de la Ley de Memoria Democrática.

Además, alude a la ausencia de normativa municipal propia que regule la aplicación de esta ley, como una ordenanza, "vulnerando con ello los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica y otros como el de confianza legítima en el actuar administrativo".

Así, se indica que el acuerdo plenario se aprobó "prescindiendo absolutamente de ningún tipo de procemiento propio".

Ha sido cuestionado este jueves por este asunto, aprovechando su visita a Santander, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha indicado que el partido va a denunciar "todo aquello que vaya en contra del sentido común", como a su juicio ocurre en este asunto y también en lo que respecta a "la maldita Zona de Bajas Emisiones".

"Basta ya de que los políticos de turno pongan palos a las ruedas a la gente corriente. Los españoles, los cántabros, están preocupados porque no llegan a final de mes y los políticos están más preocupados en cambiar los nombres de las calles, en limitar la circulación de la gente corriente, de los transportistas", ha censurado.

Garriga se ha declarado "convencido" de que si se pregunta a los ciudadanos "qué les preocupa", "ninguno de ellos diría el nombre de las calles".

"Lo que exigen es que sus políticos mejoren sus condiciones de vida, reduzcan la inseguridad creciente", ha indicado el secretario general de Vox, que ha exigido a PP y PSOE que pongan sobre la mesa de los ayuntamientos y de los parlamentos regionales estos asuntos.

"Es lo que está haciendo Vox, defender el sentido común y defender el interés general y perseverar para defender el bien común de todos los españoles", ha dicho.