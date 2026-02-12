Vox, sobre el récord de población inmigrante en España: "No vamos a aceptar una nueva realidad criminal ni cultural"

El portavoz de Vox de Inmigración, Samuel Vázquez, hace declaraciones a los medios en Cartes - VOX

CARTES 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en materia de Inmigración, Samuel Vázquez, ha ligado el récord de población en España nacida en el extranjero a una "pérdida de identidad" y ha advertido que "ni vamos a aceptar una nueva realidad criminal en nuestro país, ni vamos a aceptar una nueva realidad cultural".

Así lo ha indicado este jueves en el municipio cántabro de Cartes, que ha visitado para condenar la apertura de un centro de menores migrantes, a preguntas de la prensa sobre la Estadística Continua de Población (ECP) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indica que por primera vez se superaron en el país los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero.

Vázquez ha criticado que en los barrios donde se asienta población inmigrante se abran "oratorios, mezquitas, tiendas halal, terrazas de verano donde solo se sientan varones -nunca ves una mujer-, niñas con las cabezas tapadas antes de entrar a los colegios... No es nuestro mundo, no es el mundo que construyeron nuestros abuelos, y por lo tanto no lo tenemos que aceptar".

En este sentido, ha hecho hincapié en que Vox no aceptará esa nueva realidad de quienes proceden de "estados fallidos", que "lo mínimo que pueden hacer es darnos las gracias por venir a aquellos estados que no son fallidos. Que se acoplen ellos a nosotros y no nosotros a ellos, y si es así, bienvenidos".

Y es que defendido que Occidente es "la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad" y "tenemos el deber moral de protegerla tal como es y de legársela a nuestros hijos tal como la recibimos". "La construyeron con muchísimo esfuerzo nuestros abuelos. Todo el mundo que huye de algo del planeta Tierra huye hacia aquí, hacia Occidente".

El portavoz de Vox ha insistido en que "el que se quiera integrar tiene que aceptar nuestras dinámicas sociales, nuestra cultura, nuestro acervo cultural y también espiritual, porque este es un país cristiano". "Integrar es meter una parte en un todo" y "el todo aquí ya está establecido", ha sentenciado.

Por ello, ha dicho que "podremos valorar" si quien acepte eso "puede estar aquí o no, en función de lo que venga a aportar". De todos modos, "ahora mismo, aquí ya no entra nadie más. Están todos los servicios desbordados", ha dicho Vázquez, culpando de ello a "las políticas del PP y del PSOE".