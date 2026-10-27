Vox tacha la reforma fiscal de Buruaga de "folleto electoral" y "tomadura de pelo"

Archivo - Leticia Díaz, durante el pleno de aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria 2026 - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, ha tachado de "folleto electoral" y "tomadura de pelo" la reforma fiscal presentada este martes por la presidenta del Gobierno y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga.

En rueda de prensa, ha anunciado una nueva bajada de impuestos en 2027 que incluye una deflactación del 5 por ciento de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los mínimos personales y familiares y las deducciones autonómicas para evitar "subidas silenciosas por la inflación".

Pero para Díaz, se trata de "un folleto electoral" y una "tomadura de pelo a las familias y a los autónomos" porque, según ha indicado en un comunicado, el PP lleva toda la legislatura "incumpliendo su programa" y "exprimiendo fiscalmente a los cántabros mientras los alimentos, la vivienda y los costes de producción se disparaban".

"Durante tres años se han negado a aliviar de verdad el bolsillo de las familias y han incumplido sus propios compromisos", ha recriminado la diputada de Vox al partido y al Ejecutivo de Buruaga, a la que ha afeado que, ahora, "en el tiempo de descuento" de su mandato, cuando faltan siete meses para las elecciones autonómicas y municipales, prometa una deflactación del 5% del IRPF para intentar evitar lo que en el PP llama "subidas silenciosas por la inflación".

"¿Y cómo llaman a lo que han estado haciendo estos tres años mientras batían récords de recaudación a costa de la inflación? Eso no ha sido silencioso, ha sido un saqueo fiscal consciente, que VOX siempre ha denunciado", ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario.

También ha criticado el presupuesto presentado para el próximo ejercicio, "disparado" hasta los 4.136 millones de euros, y ha contrastado que esto supone "320 millones más de gasto político y administrativo", mientras "pretenden devolver a los contribuyentes apenas 25 millones en el IRPF". "Por cada trece euros nuevos que el Gobierno engorda su presupuesto, devuelve apenas un euro a los cántabros", ha comparado Leticia Díaz.

Para finalizar, ha indicado que la rebaja anunciada está vinculada a las cuentas públicas del próximo año, para las que el PP, en minoría parlamentaria, "hoy no tiene apoyos". En los tres ejercicios que van de esta legislatura, ha sacado adelante los presupuestos con el apoyo del PRC.

COARTADA PERFECTA.

"Es una coartada perfecta. Sabe perfectamente que estamos ante una más que probable prórroga presupuestaria. Lanza un titular electoral hoy para hacerse la foto con la bajada de impuestos, sabiendo que, si el presupuesto se prorroga, esa deflactación quedará en papel mojado y podrá echarle la culpa a la oposición", ha advertido la parlamentaria de Vox.

A su juicio, si la presidenta "quisiera bajar de verdad los impuestos" en vez de hacer "electoralismo barato", no habría esperado al último presupuesto de la legislatura ni lo condicionaría tampoco a su negociación en la Cámara, sino que traería "una ley independiente de rebaja fiscal con efectos retroactivos para compensar todo lo que no ha deflactado estos años".