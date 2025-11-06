Vox volverá a reunirse con el PP para negociar los PGC aunque ve un margen de maniobra "muy estrecho"

SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha exigido al PP que "cumpla" su programa electoral y deflacte los impuestos e impulse una reforma fiscal que "realmente perciban los cántabros" para negociar, en una próxima reunión, los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, aunque ve un margen de maniobra "muy estrecho" para modificar partidas y para no presentar una enmienda a la totalidad.

En paralelo a las rebajas fiscales, quiere que se recorten algunos gastos para destinar los fondos a "las políticas que más importan". Y es que la formación ha lamentado que en el proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno del PP en minoría "crece la grasa de la administración" -el capítulo 1 de personal y el capítulo 2 de gasto corriente-, mientras "decrece" el de inversiones, que es "lo que realmente notan los ciudadanos".

"No parece muy coherente", ha valorado la portavoz del grupo, Leticia Díaz, tras mantener una primera reunión de una hora con el PP en el Parlamento para abordar los PGC. En ella, Vox ha indicado las partidas que cree que se deben recortar y se ha emplazado a una segunda reunión con los 'populares' -aún sin fecha-, aunque lamenta que depende del "juego que está desarrollando el PRC", que apoyó las cuentas de los dos últimos ejercicios pero esta vez ha lanzado condiciones que el PP rechaza.

En este sentido, Díaz ha advertido que la reunión celebrada este jueves -en el que el partido de Gobierno está citado con los tres grupos de la oposición para buscar apoyos para poder aprobar los Presupuestos- se ha convocado "porque el PP no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo con el PRC antes de la presentación de los Presupuestos".

Vox ha explicado que esto hace "complicado" llegar a un consenso para apoyar los PGC, pues una vez que está ya presentado el proyecto el margen de maniobra para poder cambiar partidas es "muy estrecho": "solamente se pueden cambiar dentro de la misma sección".

Respecto al contenido de los Presupuestos, que según Díaz los propios 'populares' han tildado de "continuistas", Vox ha reclamado una reforma fiscal "profunda", apoyos para el sector primario y a las familias y mejoras en salud o industria, teniendo en cuenta el "incremento de la pobreza" o el hecho de que "las clases medias cada vez están sufriendo más".

En paralelo, ha demandado recortes -al igual que en otras comunidades autónomas- en partidas dirigidas a sindicatos, patronal y ONG que "apoyan la inmigración ilegal", a políticas climáticas, a ideología de género, etcétera.

A EXPENSAS DE LO QUE DECIDA EL PRC

Peticiones que profundizarán en su segunda reunión para negociar, aunque Díaz tiene "la sensación de que seguimos a las expensas de lo que decida el PRC". Además, ha advertido que el "desprecio" que el PP ha tenido hacia Vox es "notorio" desde "el minuto uno" de la legislatura "y lo conoce toda Cantabria".

En este punto, ha advertido que "no ha sido Vox" el responsable de las "dificultades" que ahora tiene el PP para alcanzar un acuerdo que le permita aprobar los PGC, sino que "hasta ahora han seguido la pauta regionalista y ahora nos encontramos con las consecuencias que son éstas". "En el pecado de pactar con los regionalistas está la penitencia", ha sentenciado.