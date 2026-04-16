El vuelco de un camión en la A-8 en Solares obliga a desviar el tráfico y genera retenciones

Cámara de la DGT en la zona del accidente - DGT

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un salida de vía y vuelco de un camión en la Autovía del Cantábrico (A-8), a la altura de Solares y en dirección Asturias, a primera hora de la mañana de este jueves, obliga a desviar el tráfico y provoca retenciones en la zona del accidente.

A estas horas, el camión aún no ha sido retirado de la vía ya que para poder devolverlo a su posición original hace falta una grúa, según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El accidente se ha producido poco antes de las 7.00 horas en el kilómetro 200.4 de la A-8 en sentido Oviedo.

A causa del mismo se han tenido que cerrar los carriles izquierdo y central y desviar el tráfico.