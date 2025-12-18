Vueling conectará Santander con París-Orly desde marzo con dos frecuencias semanales

Avión de Vueling. - VUELING

SANTANDER 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vueling conectará Santander con la nueva ruta a París-Orly la próxima temporada de verano, con dos frecuencias semanales, los martes y sábados, a partir del 31 de marzo, cuya conexión ya está disponible en la web de la aerolínea.

Además, la compañía aérea extenderá también al verano la conexión entre Santander y Alicante, que contará con tres frecuencias semanales, los lunes, jueves y sábados, ha informado este jueves en nota de prensa.

Se trata de una de las cuatro rutas --junto a Roma, Milán y Viena-- que Ryanair dejó de operar en el aeropuerto Seve Ballesteros de Santander este invierno, en el marco de su plan para reducir su capacidad en las regiones españolas "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolítico Aena".

El director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, ha señalado que estas nuevas rutas refuerzan el compromiso de la aerolínea con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales. Además, siguen ampliando su red en Europa, incorporando nuevos destinos y fortaleciendo su oferta en "mercados clave".

En toda su red, Vueling dispondrá de 12 nuevas rutas más para el verano 2026: desde Barcelona a Fez y Nador (Marruecos); desde Alicante a Tánger (Marruecos) y Constantina (Argelia); desde Bilbao a Edimburgo (Escocia) y Split (Croacia); desde Palma de Mallorca a Zúrich (Suiza) y Bruselas (Bélgica); desde Santiago a Marrakech (Marruecos), Jerez e Ibiza; y Sevilla-Londres Heathrow.

Además, la compañía extenderá al verano las conexiones estrenadas este invierno desde Barcelona a Agadir (Marruecos), Liubliana (Eslovenia), Estrasburgo (Francia) y Valladolid; desde Santiago a Zúrich.