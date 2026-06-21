Vuelven a coincidir en Castro dos movilizaciones a favor y en contra del centro de menores

Imagen de la concentración convocada por El Pueblo Presente - HUMBERTO BILBAO
SANTANDER 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha vuelto a ser escenario, como ocurrió en marzo, de dos movilizaciones que se han mostrado a favor y en contra del centro de acogida de menores extranjeros, abierto en el municipio por el Gobierno de Cantabria.
En medio se ha colocado la Guardia Civil de Cantabria para evitar que escale la situación, ya que han participado alrededor de dos centenares de personas entre los dos grupos.
Por un lado, la Asociación El Pueblo Presente ha convocado una movilización, bajo el lema 'No al negocio de los centros de menas y la inmigración ilegal', a la que han acudido en torno a 150 personas, entre las que han participado colectivos como Juventud Combativa.
Han portado banderas de España y pancartas con mensajes,como 'Remigración', 'Justicia para Henry Nowak', 'Fuera menas de Castro-Urdiales', 'Castro no se vende. No al Centro de Menas. No es fascismo son estadísticas' o '¿A esto llamáis casos aislados?', con diferentes titulares de medios de comunicación. Además, han realizado cánticos como 'Obrero y español'.
En respuesta, medio centenar de personas, organizados por colectivos antifascistas del municipio, han portado banderas antifascistas y han contestado con proclamas como 'Todas las personas somos seres humanos' y 'Fuera fascistas de nuestros barrios'.
El concejal de Vox Agustín Fernández, a preguntas de los periodistas, ha afirmado que a lo largo de estos meses "esos menas han sido bastante conflictivos, han tenido enfrentamientos con chicos de Castro en el parque central, y esa apertura ha tenido un efecto llamada porque la semana pasada han okupado una casa en el terreno de la residencia municipal", gestionada por el Ayuntamiento.
"Si okupan ese terreno y el terreno adyacente, que son 2.000 metros cuadrados, quién te dice que no van a okupar también la residencia", ha cuestionado Fernández.
En esta línea, ha insistido en que la situación "ha ido a peor" y ha reclamado que "termine ya para que no ocurra como en El Raval de Barcelona". Asimismo, ha opinado que la situación "va a ir empeorando con toda seguridad".
Por parte de la concentración antifascista, han rechazado hacer declaraciones, pero han asegurado que algunos de sus miembros han recibido amenazas esta mañana, que van a ser denunciadas.