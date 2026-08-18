Vuelven a estar operativas las habitaciones del CAD de Laredo desalojadas tras la fuga en el aire acondicionado

Archivo - Imagen de archivo.- Dependencia. CAD Laredo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las habitaciones de la tercera planta del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo que el lunes por la tarde fueron desalojadas tras detectarse una fuga de gas refrigerante del aire acondicionado vuelven a estar operativas, con lo que los 30 residentes que tuvieron que ser reubicados en otra zona del edificio ya pueden regresar a ellas, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno de Cantabria

Durante la mañana, se han realizado pruebas para comprobar que todo estaba correcto y, pasadas las 15.00 horas, el Gobierno ha informado a esta agencia que las habitaciones desalojadas ya podían usarse de nuevo.

El Gobierno informó anoche de esta incidencia en el aire acondicionado del CAD, que no dejó ningún afectado pero sí obligó a reubicar dentro del mismo centro a esa treintena de residentes.

Según informó, poco después de las 18.30 horas de este lunes se había dado aviso al Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo para "activar los recursos necesarios".

Los bomberos del Ejecutivo autonómico confirmaron que se trataba de un escape de gas del aire acondicionado y ventilaron el piso afectado. Se movilizó también a la Policía Local y la Guardia Civil.

Los residentes fueron reubicados en otras estancias como medida de prevención y con el objetivo de mantener ventilada la zona afectada.