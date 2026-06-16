Una web de marketing basada en inteligencia artificial consigue el Premio Avanzado en los Premios UCem - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una página web basada en inteligencia artificial y diseñada para que cualquier pequeño empresario, sin conocimientos previos, pueda llevar el marketing de su negocio de forma profesional, denominada EMBORA, ha conseguido el Premio Avanzado de los Premios al Emprendimiento (UCem) de la Universidad de Cantabria (UC).

Los promotores de este proyecto, Diego González, María Lamas y Sara Lobete, han recogido el premio, que cuenta con una dotación de 10.000 euros, este martes en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.

La vigésimo tercera edición de este galardón ha reconocido con 4.500 euros como finalista, al proyecto FISCAL IA, una nueva plataforma basada en inteligencia artificial que propone una solución automatizada para el análisis, optimización y redacción de declaraciones de la Renta.

Mientras que en la categoría de Proyecto en Desarrollo, la UC ha premiado con mil euros a la propuesta WAYBOX.

Además, por primera vez, la UC ha premiado, con mil euros, un proyecto presentado por emprendedores con discapacidad o cuyo desarrollo comercial tiene impacto reconocido en este colectivo, el galardón ha recaído en HEADSTOP.

El mejor proyecto del ámbito sostenible y social ha sido para la propuesta UIPH, por su contribución a la mejora y democratización de la atención psicológica.

La rectora de la UC, Conchi López, ha subrayado que emprender no consiste únicamente en crear una empresa, sino que es "identificar oportunidades, impulsar iniciativas, asumir riesgos, movilizar equipos y trabajar para convertir una idea en una realidad".

Ha asegurado que la UC seguirá apostando por el emprendimiento porque cree "firmemente" que forma parte de su misión como rectora.

"Seguiremos impulsando programas, espacios, formación, asesoramiento y redes de colaboración que os ayuden a desarrollar vuestros proyectos y a convertir vuestras ideas en realidades", ha dicho.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes, Íñigo Casafont, ha reconocido que las iniciativas presentadas "reflejan un alto nivel" de creatividad, innovación y capacidad para afrontar los retos actuales, tanto en el ámbito económico como en el social y medioambiental.

"Los proyectos abarcan una amplia diversidad de sectores, desde soluciones tecnológicas, basadas en la inteligencia artificial, hasta propuestas centradas en la innovación social, la sostenibilidad o la mejora de la calidad de vida", ha apuntado.