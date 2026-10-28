La XI Muestra CinePOLSKA llega en noviembre a la Filmoteca de Cantabria con una panorámica del cine polaco contemporáneo

Cartel - CINE POLSKA

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La duodécima edición de la Muestra CinePOLSKA llega a la Filmoteca de Cantabria Mario Camus del 6 de noviembre al 11 de diciembre con una selección de largometrajes que ofrece una panorámica de algunas de las principales tendencias del cine polaco contemporáneo.

La entrada es libre hasta completar aforo y el acceso a la sala se realizará por orden de llegada. Las puertas se abrirán 15 minutos antes de cada sesión.

Organizada por el Instituto Polaco de Cultura en Madrid y la productora polaca MAÑANA, con el apoyo del Instituto Polaco de Cine (PISF) y en colaboración con la Filmoteca Española y algunas filmotecas autonómicas, la muestra cuenta con el patrocinio honorífico de la Embajada de la República de Polonia en España y el patrocinio mediático de Caimán Cuadernos de Cine.

La muestra recorre España con proyecciones también en Córdoba, Sevilla, Gijón, Madrid, Murcia, Pamplona, Valladolid y Zaragoza.

Bajo el título 'Más allá de la herencia. Las formas del cine polaco contemporáneo', la muestra reúne películas que abordan, desde perspectivas muy diferentes, "la relación entre aquello que recibimos y la posibilidad de construir una vida propia", ha explicado la organización.

Las películas programadas no conforman un conjunto homogéneo, sino que encuentran su punto de conexión en personajes que se enfrentan a estructuras, normas o vínculos que han heredado y que comienzan a cuestionar. La selección plantea así un recorrido por diferentes formas de pertenencia y por los conflictos que aparecen cuando estas dejan de responder a las necesidades de quienes las habitan. L

a familia, las convenciones sociales, la tradición, la naturaleza, el duelo, la adolescencia, la violencia de género, el abuso de poder y la violencia psicológica atraviesan la programación.

La programación en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus comenzará el viernes 6 de noviembre, a las 20.00 horas, con 'Hogar, dulce hogar' (Dom dobry), dirigida por Wojciech Smarzowski, una intensa historia sobre la violencia doméstica.

El viernes 13, a las 20.00 horas, se proyectará 'Simona Kossak', de Adrian Panek. Inspirada en una historia real, esta emocionante película descubre la vida de una mujer que decidió romper con las convenciones para seguir su propio camino y vivir en profunda armonía con la naturaleza.

El viernes 20, a las 17.30 horas, será el pase de 'Los monaguillos' (Ministranci), de Piotr Domalewski. A través de personajes llenos de autenticidad, la película combina humor, emoción y una mirada cercana sobre la amistad, la rebeldía y la necesidad de cuestionar aquello que parece establecido.

La programación continuará el viernes 27, a las 19.00 horas, con 'Sonata', de Bartosz Blaschke. La película cuenta la historia real de Grzegorz Plonka, un músico talentoso que durante años vivió en silencio debido a un diagnóstico erróneo de autismo en lugar de una profunda pérdida auditiva.

El viernes 4 de diciembre, a las 20.00 horas, se proyectará 'Pérdida de equilibrio' (Utrata równowagi), de Korek Bojanowski. Ambientada en una prestigiosa escuela de interpretación, examina las tensiones entre vocación, ambición y poder.

La muestra concluirá el viernes 11, a las 20.00 horas, con el largometraje 'Minghun', de Jan P. Matuszynski, una historia que convierte el duelo en un desplazamiento físico y cultural.

La sesión se completará con la proyección, antes del largometraje, de 'Posdata. Reflexiones sobre mi oficio', nuevo cortometraje de los Hermanos Quay dedicado a Krzysztof Kieslowski con motivo del 30º aniversario de su muerte.