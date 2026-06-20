La XIII Expo del Automóvil cierra 165 transacciones y 310 pruebas de eléctricos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XIII Expo del Vehículo de Santander ha celebrado 165 transacciones comprometidas de vehículos de diferentes tipologías y 310 pruebas dinámicas de vehículos eléctricos en condiciones reales de circulación, dentro del área 'Electric Go', en el que se ha podido experimentar aspectos como la autonomía, el comportamiento en carretera, los sistemas de asistencia a la conducción o las tecnologías de carga.

Además, ha contado con un "gran" éxito de participación, ya que han acudido más de medio de millar de vehículos, entre nuevos y eléctricos, de más 40 marcas de ocho grupos comerciales.

También, ha desarrollado un programa de actividades complementarias, centrado en la movilidad eléctrica y la transición energética; mesas redondas y conferencias para analizar cuestiones como la infraestructura de recarga, el uso intensivo de vehículos eléctricos y las tendencias de futuro del sector.

Así, ha despertado "un gran interés" entre los ciudadanos, al recibir la asistencia de miles de personas recorriendo el evento durante tres días, ha informado el Ejecutivo regional.

Este ha sido el balance "muy positivo" de una cita organizada en los aparcamientos de los Campos de Sport de El Sardinero por la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (ASECOVE), con el patrocinio del Gobierno de Cantabria y la colaboración del Ayuntamiento de Santander.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha asegurado que la Feria ha cumplido sus objetivos de dinamización económica, divulgación tecnológica y promoción de la movilidad sostenible. "Tanto en términos de actividad comercial como de participación ciudadana, esta Feria se está consolidando como uno de los principales escaparates del sector de la automoción en Cantabria", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia "estratégica" de la automoción para la economía regional, al aportar el 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), generar cerca de 1.700 empleos directos y alcanzar una facturación anual próxima a los 400 millones de euros.

Por su parte, la presidenta de ASECOVE, Natalia de los Arcos, ha destacado que estas iniciativas "contribuyen de manera decisiva a reforzar la actividad empresarial, impulsar la innovación y acercar al conjunto de la sociedad los retos y oportunidades de la transición energética".