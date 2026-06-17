La XIII Feria del Automóvil de Santander cierra con 165 ventas en tres días

Feria coches en Santander - GOBIERNO

SANTANDER, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XIII Expo del Automóvil de Santander cerró el pasado domingo con 165 transacciones comprometidas en tres días de actividad, ya que arrancó el viernes en el aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero, donde recibió "miles" de visitantes.

Además de estas ventas "consolidadas", se ha reforzado el impulso de la movilidad eléctrica, con 310 pruebas dinámicas realizadas de este tipo de automóviles para comprobar su autonomía, el comportamiento en carretera, los sistemas de asistencia a la conducción o las tecnologías de carga.

En la cita participaron más de 500 vehículos, entre turismos, comerciales, electrificados y motocicletas, de cerca de 50 marcas representadas por los principales concesionarios de la región, y que posicionan la feria como "referente" del sector en Cantabria y uno de sus "principales escaparates".

Lo han destacado así este miércoles sus organizadores, que han valorado el balance "muy positivo" de esta edición, tanto en términos de actividad comercial como de participación ciudadana.

La Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria, integrada en CEOE-Cepyme Cantabria, organiza la feria en colaboración con el Ayuntamiento de Santander y la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.

Según ASECOVE, ha cumplido con sus objetivos de "dinamización económica, divulgación tecnológica y promoción de la movilidad sostenible", ya que los visitantes han conocido de primera mano las últimas novedades del mercado, han comparado opciones y han recibido asesoramiento especializado, en un encuentro directo entre concesionarios y potenciales compradores.

La feria incluyó un programa de actividades complementarias, centrado en la movilidad eléctrica y la transición energética. Las mesas redondas y conferencias celebradas contaron con una "notable" participación y sirvieron para analizar cuestiones clave como la infraestructura de recarga, el uso intensivo de vehículos eléctricos y las tendencias de futuro del sector.

ASECOVE ha subrayado la importancia estratégica de la automoción para la economía regional, un sector que representa aproximadamente el 3% del PIB, genera cerca de 1.700 empleos directos y alcanza una facturación anual próxima a los 400 millones de euros.

En este contexto, ha destacado que iniciativas como la Expo del Automóvil contribuyen "de manera decisiva a reforzar la actividad empresarial, impulsar la innovación y acercar al conjunto de la sociedad los retos y oportunidades de la transición energética".

La presidenta de ASECOVE, Natalia de los Arcos, ha mostrado su satisfacción porque la feria se consolida como una cita "imprescindible" en el calendario regional, y combina "actividad comercial, divulgación y experiencia directa del usuario", con lo que contribuye al "desarrollo y modernización" del sector en Cantabria.