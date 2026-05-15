El XVII Trofeo de Judo El Mozuco reunirá este sábado en Torrelavega a más de 700 participantes

TORRELAVEGA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acogerá este sábado 16 la celebración del XVII Trofeo de Judo El Mozuco, que tendrá lugar en el pabellón Vicente Trueba a partir de las 10.00 horas y que reunirá a más de 700 participantes con edades comprendidas entre los 3 y más de 65 años.

La presentación del trofeo ha contado con la presencia del alcalde, Javier López Estrada; el concejal de Deportes, Nacho González; y los responsables de la Escuela Deportiva Municipal de Judo Torrelavega y organizadores del evento, José Antonio y Pablo Polidura.

El torneo regresa este año tras no celebrarse en 2025 e incorpora importantes novedades en su programación. Entre ellas destaca la inclusión del denominado 'Judo Esencial', una actividad orientada a deportistas adultos a partir de 15 años que se desarrollará desde las 16.30 horas y que estará centrada en el aspecto técnico y lúdico de esta disciplina.

Pablo Polidura ha explicado que el objetivo es que El Mozuco siga siendo "la fiesta del judo cántabro", destacando además la colaboración de la Federación Cántabra de Judo en la organización de esta edición.

La competición arrancará por la mañana con una demostración técnica en la que participarán los más pequeños sobre diez tatamis, seguida de juegos de competición para benjamines y pruebas competitivas para categoría alevín, todas ellas adaptadas con reglamentos especiales para facilitar la iniciación deportiva.

José Antonio Polidura ha destacado las "muchas novedades" incorporadas este año y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega, de la Federación Cántabra de Judo y del equipo técnico y voluntarios de la EDM Judo Torrelavega, cuyo trabajo ha considerado "fundamental" para poder desarrollar el evento.

Por su parte, González ha felicitado a los hermanos Polidura por continuar impulsando "uno de los eventos" deportivos con más trayectoria de la ciudad y ha subrayado la estrecha relación histórica entre Torrelavega y el judo. "Torrelavega no se entiende sin judo", ha afirmado.

González también ha agradecido la implicación de la Federación Cántabra de Judo y ha animado a vecinos y aficionados a acudir este sábado al Vicente Trueba para disfrutar de una jornada deportiva que volverá a reunir a cientos de deportistas y familias en torno al judo.