El XXIII Mercado Campurriano reunirá a 28 productores y ofrecerá un amplio programa festivo

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SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXIII Mercado Campurriano, que se celebrará el fin de semana del 25 y 26 de julio, reunirá a 28 productores y ofrecerá un amplio programa festivo, que, de forma paralela y con el objetivo de reforzar la celebración de Santiago, incluirá el V Festival Folclórico Perla del Valle, una verbena y la presentación de la Reina y las Damas de San Mateo 2026.

La consejera de Alimentación, María Jesús Susinos; el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín; el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y la concejala de Dinamización, Beatriz de la Pinta, han presentado este martes la programación que reunirá durante dos jornadas a productores, artesanos y profesionales vinculados al medio rural para ofrecer al público una amplia muestra de productos tradicionales, gastronomía y actividades orientadas a la divulgación de la cultura campurriana.

El mercado permanecerá abierto de 11.00 a 15.00 horas y ofrecerá una amplia variedad de productos, desde embutidos y quesos hasta hortalizas, dulces y elaboraciones tradicionales.

Además de la actividad comercial, la programación incluirá diversas propuestas paralelas. Entre ellas destaca la celebración, en la tarde del sábado, del V Festival Folclórico Perla del Valle, que reunirá a cuatro agrupaciones, dos procedentes de fuera de Cantabria -una de Palencia y otra de Toledo- y dos grupos de Reinosa.

Este año, como novedad, el Ayuntamiento quiere poner un mayor énfasis en la celebración de Santiago Apóstol, recuperando y reforzando su protagonismo dentro del calendario festivo de la ciudad. Con este objetivo, se ha diseñado una programación que reúne actividades lúdicas, culturales, musicales y deportivas.

Entre los actos previstos destacan una gran verbena popular y la presentación de la Reina y las Damas de San Mateo 2026, dos citas con las que se pretende llenar de ambiente las calles, favorecer la participación de vecinos y visitantes y seguir consolidando Santiago como una de las celebraciones destacadas del verano en Reinosa.

PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA

Según ha informado el Gobierno, Susinos ha destacado la consolidación de este evento como una de las citas "más importantes" del calendario estival de Cantabria, "un escaparate privilegiado para la promoción de los productos agroalimentarios de calidad, las tradiciones rurales y el patrimonio cultural de la comarca de Campoo".

La consejera ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la promoción del sector primario y de los alimentos amparados por sellos de calidad y ha destacado la importancia de iniciativas como el Mercado Campurriano para acercar al público "la excelencia de la producción regional" y apoyar a ganaderos, agricultores y productores locales.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la colaboración del Ejecutivo autonómico, de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) y de todas las entidades participantes porque el Mercado Campurriano constituye "un importante revulsivo" para la actividad económica, turística y comercial de la ciudad durante el verano.

"A lo largo de los años han sido muchas las ferias artesanales y alimentarias que han pasado por la ciudad, pero el Mercado Campurriano sigue siendo una referencia y una oportunidad para acercar al público los productos de nuestra tierra", ha señalado Balbontín.

El evento está organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Reinosa, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria y la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA).

Desde ambas administraciones se invita a vecinos, campurrianos y visitantes a participar en una edición que volverá a convertir la calle Mayor en un gran escaparate de los productos locales, la cultura tradicional y la convivencia, manteniendo viva una de las citas más emblemáticas del calendario estival de Reinosa.