El XXV Encuentro de Música y Academia acogerá el 20 de julio el estreno mundial 'Campanes al Vespre' de Óscar Colomina

De izquierda a derecha: Luis Fernando Pérez, Luis Martínez, Paloma O’Shea, Gema Igual, Jaime Martín y Márta Gulyás. - EMMA PORTILLO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXV edición del Encuentro de Música y Academia de Santander acogerá el 20 de julio el estreno mundial 'Campanes al Vespre (2026)', una obra del compositor Óscar Colomina i Bosch --también decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía--, que ha surgido de un encargo directo de la presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea.

Tendrá lugar a las 21.00 horas en el Centro Botín, durante el 'Homenaje a György Kurtág en su 100 cumpleaños', en el que también se interpretarán piezas del propio Kurtág, Franz Schubert y György Ligeti. Asimismo, contará con una introducción de los codirectores artísticos del Encuentro y de Colomina, que presentarán la figura de Kurtág y su vinculación con el resto de compositores del programa.

La programación del XXV Encuentro, que ha comenzado este miércoles, ofrecerá hasta el 23 de julio un total de 41 conciertos en la capital y otras 18 localidades de Cantabria, en los que participarán 62 jóvenes músicos procedentes de 21 de países y casi una treintena de escuelas.

Entre ellos, sobresalen 'La gran noche de Manuel de Falla' -el 18 de julio-, las noches temáticas y los homenajes a Juan Crisóstomo de Arriaga, Giuseppe Verdi, Günter Pichler o Joaquín Soriano.

En concreto, Santander albergará 16 conciertos en el Palacio de Festivales de Cantabria -nueve en la Sala Argenta y siete en la Sala Pereda-, dos en el Paraninfo de La Magdalena, uno en el de Las Llamas (UIMP) y el del Centro Botín.

En el resto de la región, tendrán lugar dos citas en el Seminario Mayor de Comillas, dos en Santillana del Mar -uno en el Museo Diocesano y otro en el Museo Altamira- y otros en Alfoz de Lloredo (Cigüenza), Cabezón de la Sal (Cabezón y Casar de Periedo), Castro Urdiales, Escalante, Laredo, Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo (Orejo), Piélagos (Quijano), Puente Viesgo, Reocín (Villapresente), Santa María de Cayón, Santiurde de Toranzo (Soto Iruz), Santoña, Torrelavega y Vega de Pas.

El concierto inaugural se celebrará el 7 de julio, a las 20.00 horas, en la Sala Argenta, con la Orquesta Sinfónica Freixenet, que bajo la dirección de Jaime Martín ofrecerá un repertorio que combina ritmo, color y energía bajo las obras 'Dance Suite de Bartók', 'Danzas de Galánta de Kodály' y 'la Sinfonía núm. 1', de Brahms.

El Encuentro también contará con los maestros Zakhar Bron, Mihaela Martin, Nora Chastain, Frans Helmerson, Maxim Rysanov, Paolo Taballione, Christoph Hartmann, Matthew Hunt, Amy Harman, Radovan Vlatkovic, Bernarda Fink y Péter Nagy.

Así lo han presentado este jueves en el Palacio de Festivales de Cantabria la propia Paloma O'Shea; el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; los directores artísticos del Encuentro, Márta Gulyás y Luis Fernando Pérez; y Jaime Martín.

La presidenta de la Fundación Albéniz ha asegurado que el Encuentro "es el proyecto más bonito que he podido emprender" gracias a la mezcla de "grandes virtuosos y jóvenes con talento", que da lugar a momentos "mágicos".

Asimismo, O'Shea ha destacado la colaboración con el Festival Internacional de Santander para ofrecer la 'Flauta Mágica' de Mozart el 3 y 5 de agosto, que será "un momento inolvidable que servirá de cierre del Encuentro y, a la vez, de inauguración del FIS". Sobre ella, ha resaltado la dirección de David Afkham y el "increíble" reparto encabezado por Javier Camarena.

Acerca de esta producción, ha agradecido al Gobierno de Cantabria por haber "comprendido la importancia de este proyecto" y haber ayudado a "hacerlo posible". No obstante, le ha pedido respaldar a la orquesta de la Fundación Albéniz, que "representa un gran esfuerzo para nosotros".

Por su parte, el consejero de Cultura ha señalado que el Encuentro sitúa a Cantabria y Santander en el calendario cultural, supone "la celebración de la música y el talento" y representa "un espacio de aprendizaje, diálogo y conexión entre generaciones, culturas y lenguajes".

En su intervención, la alcaldesa ha señalado que cada año el Encuentro tiene "una ambición más, un vínculo mayor con la ciudad y una programación impresionante". También, ha afirmado que esta 25ª edición, unida la 75ª del FIS, "es la mejor alianza para Santander" y ha incidido en la figura de Paloma O'Shea porque "sabe, como nadie, aunar esfuerzos y abrir puertas".

Mientras tanto, los directores artísticos han puesto en valor la presencia de "los profesores más destacados del mundo" y "excelentes estudiantes", con el fin de que "el público disfrute de los conciertos y nos honre con su presencia". Además, han preparado "con mucho mimo y cariño" la programación.

Por su lado, Martín ha dicho que las alianzas y el aprendizaje son "importantes para la música, la cultura y el mundo", y ha puesto en valor la participación de los profesores en los conciertos, algo que "no existe en ningún otro sitio".