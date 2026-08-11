El XXX Concurso de Pintura al Aire Libre de Torrelavega repartirá 4.000 euros en premios

Presentación del XXX Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre Tertulia Sago - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXX edición del Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre, organizado por la Asociación Cultural Tertulia Sago en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega, se celebrará este domingo, 16 de agosto, y repartirá 4.000 euros en premios.

Forma parte del programa de las Fiestas de la Virgen Grande y se trata de una de las actividades culturales con mayor trayectoria y arraigo dentro de 'La Patrona', ha informado el Consistorio.

La participación está abierta a mayores de 14 años y las inscripciones se realizarán este domingo 16 de agosto, de 09.30 a 11.00 horas, en el Boulevard Demetrio Herrero, donde se sellarán los soportes. Los de categoría juvenil deberán presentar el DNI para acreditar la edad.

La temática de las obras será la reproducción de cualquier rincón de la Plaza Mayor o de sus alrededores, utilizando técnica libre. Los artistas dispondrán hasta las 15.30 horas para realizar sus trabajos. A continuación, las obras serán valoradas por el jurado y a las 19.30 horas tendrá lugar la entrega de premios en la Sala Municipal de Exposiciones Mauro Muriedas, donde permanecerán expuestas.

El certamen repartirá 1.500 euros al primer premio, 1.000 al segundo, 700 al tercero, 500 al ganador del premio al artista local y 300 para el del premio juvenil.

Así lo han presentado este martes la concejala de Cultura, Esther Vélez, y las integrantes de la Asociación Cultural Tertulia Sago Marisa Caballero, Elvira Mediavilla y Aurora Miranda.

Vélez ha destacado el significado especial de este aniversario de un concurso que "forma parte de la historia cultural de Torrelavega", y que permite que durante una jornada el arte salga a las calles y plazas "convirtiendo la Plaza Mayor y sus alrededores en un escenario de creación artística".

Además, ha puesto en valor la labor de la Asociación por mantener viva esta iniciativa durante tres décadas. "No todos los acontecimientos culturales consiguen cumplir 30 años. Eso es un indicador de que detrás hay mucho trabajo, mucha ilusión y un gran proyecto", ha señalado. Vélez ha animado a artistas, vecinos y visitantes "a disfrutar de la pintura en vivo durante las fiestas".

Por su parte, Caballero ha explicado que el objetivo de la asociación "siempre" ha sido apoyar a los artistas y fomentar la pintura, que "siempre" les ha gustado realizar el concurso, y que "Torrelavega es un lugar donde verdaderamente se vive el arte". Además, ha expresado el deseo de que el certamen continúe creciendo porque "todavía tenemos el ánimo de seguir funcionando y seguir adelante con este proyecto".