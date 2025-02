Zuloaga cree que "en pocas cabezas cabe" cambiar un proyecto que gana por otro que no

Asegura que cuenta con el apoyo de nueve alcaldes y compañeros que en procesos anteriores no le acompañaron

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, ha defendido que el PSOE de Cantabria goza en la actualidad de un proyecto en el que trabajan "muchos compañeros" del partido y "que gana", por lo que cree que "en pocas cabezas cabe cambiar un proyecto que gana por otro que no".

Así lo ha manifestado Zuloaga este martes en declaraciones a la prensa tras presentar los avales de su candidatura a las Primarias por la Secretaría General del PSC-PSOE en la sede del partido, acompañado por sus representantes Luis Clemente y Nieves Rioz.

Según ha señalado, hoy, al igual que en años anteriores, no le "temblaron las piernas" a la hora de defender un Partido Socialista de Cantabria "ganador", "con más militantes --3.200 en la actualidad--, votos y diputados".

Ha destacado que la candidatura que pone en marcha representa a un PSOE que "mira al futuro", cuenta "con el aval mayoritario de la militancia" y su objetivo es "ganar a la derecha".

Asimismo, ha subrayado que su candidatura representa "la lealtad entre compañeros" y cuenta con el apoyo de nueve alcaldes así como compañeros que en procesos anteriores no le acompañaron y ahora sí lo hacen, sabiendo que es "un proyecto ganador que a nadie le entraría en la cabeza cambiarle por otro que no".

Según ha subrayado, el PSOE de Cantabria es "la federación socialista que más ha crecido en toda España en los últimos procesos electorales --2019 y 2023--".

Además, a su juicio, el PSOE de Cantabria "no tiene que cambiar sus políticas" dado que las desarrolladas hasta el momento "son buenas" para la región.

De esta forma, Zuloaga ha explicado que vuelve a dar un "paso adelante", asegurando que de un proceso como este el PSOE de Cantabria saldrá "fortalecido", con el objetivo de "ganar a la derecha".

"Mi único rival en este proceso de primarias es María José Sáez de Buruaga y las políticas que el Partido Popular está desarrollando en Cantabria que lastran el crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma, que lastran a la industria de Cantabria y que lamentablemente ponen el mercado laboral de Cantabria a la cola de nuestro país", ha trasladado.

"HUBIERA ESPERADO QUE ME APOYARA"

Cuestionado por el apoyo de miembros de su Ejecutiva a Pedro Casares, Zuloaga ha reconocido que hay gente que hoy no le está apoyando y que "hubiera esperado" que lo hiciera después del trabajo que han venido desarrollando.

No obstante, ha apuntado que su papel como secretario general siempre será de "lealtad con todos los compañeros", a pesar de que en un momento dado apoyen o no una candidatura". "Yo tengo claro que solamente me estoy enfrentando al Partido Popular y a María José Sáenz de Buruaga", ha subrayado.

En el caso concreto del alcalde de Colindres, Javier Incera, Zuloaga ha recordado que se trata de uno de los nombres que él propuso a Pedro Sánchez para estar en el Comité Federal y en las últimas elecciones del 28 de mayo el PSOE subió en Colindres "a pesar de que la candidatura municipal picara hacia abajo".

Así, ha abogado por continuar trabajando para "subir allá donde estamos subiendo y corregir el rumbo allá donde hayamos empezado a perder". "Mi objetivo es ganar y lo haré con el apoyo mayoritario de la militancia del Partido Socialista de Cantabria", ha sentenciado.

Ha recordado que él es el primer secretario general del PSOE de Cantabria que fue elegido por primarias, por lo que ha defendido el proceso y "la capacidad de cada militante" --ya sea alcalde, concejal, vocal en una junta vecinal o simplemente un militante-- para "tomar la mejor decisión para mirar al futuro del Partido Socialista de Cantabria".

"DEFENDERÉ SIEMPRE LA UNIDAD"

En cuanto a una posible candidatura de unidad de cara al Congreso Regional, Zuloaga ha indicado que su trabajo como secretario general cada vez que ha superado un proceso ha sido "aunar el interés de los compañeros" y defenderá "siempre" la unidad.

En este punto, se ha remontado al año 2017 cuando ofreció la Presidencia del PSOE a quien fue su rival, Rosa Eva Díaz-Tezanos, que "lamentablemente dijo que no, considerándolo además una humillación".

Asimismo, ha indicado que en el proceso del Congreso Federal del pasado 20 de octubre utilizó "todas las vías" y trabajó "abiertamente" por la unidad, "pretendiendo que Pedro Casares, Susana Herrán y muchos compañeros participaran del proyecto ganador del Partido Socialista", en defensa de las políticas de Pedro Sánchez, pero "no fue así", y fueron al Congreso de Sevilla con dos listas.

Como resultado, ha recordado, Eugenia Gómez de Diego está en la Dirección Federal del Partido Socialista y Noelia Cobo y Javier Incera en el Comité Federal del Partido Socialista.