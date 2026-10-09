Unas 10.000 personas ya han visitado Farcama en el Paseo de la Vega de Toledo en sus dos primeras jornadas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la Feria Regional de Artesanía, FARCAMA, que se celebra en el Paseo de Sisebuto (Toledo). - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha precisado que cerca de 10.000 personas ya han visitado la Feria Regional de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama) durante sus dos primeras jornadas en el Paseo de la Vega de Toledo.

Ha dado estos datos durante la entrega de los reconocimientos al mérito artesano de este año y de los Premios Regionales de Artesanía que se entregan este viernes en el marco de la 45 edición de Farcama.

A pesar de que estos primeros días han sido laborables, la consejera se ha congratulado de las cifras, aventurando que aún queda el "plato fuerte" de los días festivos, hasta el mismo día 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

"Esperamos que las ventas vayan muy bien, el tiempo nos acompaña", ha afirmado Franco, señalando que esta feria está destinada "para el disfrute de las personas y para la compra de la artesanía".