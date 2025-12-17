Hasta 110 efectivos de la Policía Nacional velarán por la seguridad del Real Madrid- CF Talavera de esta tarde

Archivo - Imagen de recurso de un partido de fútbol - AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - Archivo

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hasta 110 efectivos de la Policía Nacional velarán por la seguridad del partido de fútbol de la Copa del Rey que enfrentará en la tarde de este miércoles al Real Madrid con el CF Talavera, en la ciudad de la cerámica, según ha detallado la delegada del Gobierno, Milagros Tolón.

A preguntas de los medios en el transcurso de una rueda de prensa por el retraso en el comienzo de partido que enfrentó este martes al Guadalajara y al Barça en la competición copera, Tolón ha dicho que este encuentro discurrió "al final" con "total normalidad.

Entre las unidades de la Policía Nacional que estarán esta tarde en Talavera, Tolón ha destacado que acudirán la Unidad de Intervención Policía de Madrid, la Unidad de Prevención y Reacción de Toledo, la Brigada de Seguridad Ciudadana y medios aéreos de la capital regional.

"También habrá diferentes controles, sobre todo de aforo, para que no haya ningún problema en la realización de ese partido", ha apuntado, para agregar que con este dispositivo se prevé prevenir cualquier problema que pudiera suceder.