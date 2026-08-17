Hasta 13 medios trabajan en la extinción del fuego declarado en Galapagos, que sube a nivel 1

Incendio forestal declarado en Galapagos. - INFOCAM

GUADALAJARA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado este lunes en el residencial Montelar, entidad menor de Galapagos (Guadalajara), ha alcanzado Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a viviendas.

Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, y recoge Europa Press, el fuego ha sido detectado tras la llamada de un particular a las 17.00 horas.

En las labores de extinción trabajan 13 medios, cuatro de ellos aéreos.