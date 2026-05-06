Hasta 150 obras de todo el mundo podrán verse en la muestra sobre mujer y Ejército que acoge el campus de Toledo

El Campus de la Fábrica de Armas en Toledo acoge hasta el día 19 una muestra sobre 35 años de la mujer en el Ejército - EUROPA PRESS

TOLEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo de Envases de Cartón del Campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en Toledo, acoge hasta el próximo día 19 de mayo la muestra 'Mujeres de Uniforme. 35 años al servicio de España', con más de 150 piezas de artistas procedentes de todo el mundo.

Una muestra que han inaugurado este miércoles el rector de la UCLM, Julián Garde; el coronel director de la Academia de Infantería, Juan Esteban Rodas; la comisaria de la muestra, la capitana Mónica Marqués; el delegado de Defensa en la región, Juan Luis Vizuete; y el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia, entre otros.

La comisaria de la muestra ha explicado que se trata de una exposición "muy colorida" y "muy vistosa", con pinturas digitales y cuadros, además de maniquís del Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.

Tras resaltar que la muestra se establezca en la Fábrica de Armas por su vinculación con el Ejército, la comisaria ha indicado que han sido muchos los artistas que se han animado a participar, como la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada con camisetas, el pintor Augusto Ferrer-Dalmau con láminas o el ilustrador José Manuel Esteban.

Como anécdota, la comisaria de la muestra ha dicho que quien visite la exposición no se puede perder un retrato de la Guardia Civil en línea continua sin perder el trazo o acuarelas "muy logradas".

El coronel director de la Academia de Infantería ha indicado que desde la aprobación de la ley que habilitó la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, en 1968, se ha ido progresivamente incorporando hasta estar "perfectamente incorporada" a día de hoy, "en igualdad de condiciones en todos los cuerpos, servicios y diferentes armas del ejército y de la Guardia Civil".

Sobre la exposición ha indicado que es "muy original", ya que se hizo un llamamiento a múltiples artistas para que contribuyeran y dieran su visión de lo que es la mujer en las Fuerzas Armadas. "Y la verdad es que la exposición ha recibido cuadros y diferentes obras de múltiples países del mundo como Iberoamérica, Europa e, incluso, Asia".

"PLENAMENTE INTEGRADAS"

El delegado de Defensa en la región ha puesto de relieve que las mujeres están "plenamente integradas en el Ejército", señalando que suponen un 13,5 por ciento. "Me choca tener que seguir explicando que después de 35 años existen mujeres en el ejército", ha dicho, para lamentar que "no hay más mujeres porque no se presentan más aspirantes".

"Están en todos los cuerpos, en todas las escalas y en todos los empleos", ha dicho, para añadir que en el Ejército hay sitio "para todo el mundo" al igual que en el Ministerio de Defensa, por lo que ha aludido a la cartera del departamento que dirige Margarita Robles por contratar personal laboral "con otras capacidades".

Para concluir, el rector de la UCLM ha apuntado que la colaboración entre la Academia de Infantería y la institución académica es "estratégica, incontestable y que queremos potenciar. Por eso cuando nos ofrecieron la posibilidad de traer aquí la exposición, dijimos que sí".

Tras dar las agracias a la Academia y a la comisaria, el rector ha dicho que el sitio donde va a estar instalada la muestra, en la entrada del Paraninfo, es "ideal" porque en este mes está lleno de graduaciones y estará lleno de las personas que se gradúan y sus familias.

"Con lo cual creo que la exposición aquí va a contribuir a dar visibilidad a la mujer en el ejército y probablemente a despertar alguna vocación en las niñas que vengan acompañando a sus hermanas, a sus hermanos a las graduaciones. Por tanto, creo que es el mes adecuado y el lugar adecuado", ha manifestado.

También ha subrayado que la igualdad tanto en la UCLM como en el Ejército lleva caminos paralelos ya que la institución académica está llevando a cabo en los últimos años una redistribución "bastante equitativa" entre hombres y mujeres en los sitios de representación.

Así, ha puesto de manifiesto que en el Consejo de Gobierno de la UCLM el 41 por ciento de las personas que forman parte son mujeres y en el equipo de dirección de la universidad el 40 por ciento.

"Exposiciones como estas y actividades como las que venimos realizando desde la Unidad de Igualdad de la UCLM claramente contribuyen a esa equiparación entre hombres y mujeres en nichos que tradicionalmente estaban más destinados a los hombres".