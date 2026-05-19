Unos 180 agentes de la Policía garantizarán por tierra, aire y subsuelo la Conferencia Europea de Interpol en Toledo

Dispositivo de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en la Conferencia Regional Europea de Interpol que se celebrará en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 180 agentes de Policía Nacional de una decena de unidades especializadas vigilarán la celebración, este miércoles y jueves, de la Conferencia Regional Europea de Interpol que se celebrará en el Hotel Palacio de Buenavista de Toledo.

Un dispositivo que ha explicado este martes, en declaraciones a los medios, el inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco Javier Gómez, que ha explicado que entre las unidades participantes en el dispositivo están medios aéreos, unidades especializadas de guías caninos o unidades de subsuelo para "garantizar que el dispositivo se desarrolle con total normalidad".

Los agentes, ha explicado el inspector jefe, pertenecen en gran medida a la Comisaría Provincial y la Jefatura de la Policía en Toledo, así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete y de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) tanto de la Comisaría Provincial como de Talavera de la Reina.

También ha detallado que los guías caninos y las unidades de subsuelo que forman parte del dispositivo llegan a través de la colaboración de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Francisco Javier Gómez ha explicado que esta organización viene preparándose desde hace dos meses a través de reuniones operativas y ha reconocido que en los cuatro días de duración del dispositivo se va a notar "un incremento efectivo" de los agentes en las calles de la ciudad, pero ha insistido en que el grueso del mismo va a centralizarse en el Hotel Palacio de Buenavista en el que se desarrolla el evento.

En estos momentos, a un día de comenzar la conferencia, el dispositivo se encuentra en una fase previa y ya se han hecho requisas tanto del interior del hotel como del exterior para "garantizar la seguridad".

Gómez ha recordado que en la Conferencia Regional Europea de Interpol van a participar mandos policiales de 50 países miembros de Interpol para debatir sus cuestiones de seguridad internacional y combatir el crimen internacional, lo que implica que en el evento podrían participar unas 200 personas.