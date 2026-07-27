Hasta 23 medios trabajan en la extinción del fuego declarado en Viso del Marques (Ciudad Real)

Incendio en Viso del Marqués - PLAN INFOCAM

CIUDAD REAL 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta 23 medios, dos de ellos aéreos, componen el operativo que lucha contra el incendio declarado este lunes en Viso del Marqués (Ciudad Real), tal y como informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de 'X'.

El fuego, que se encuentra en nivel 0, ha sido detectado un vigilante fijo y se ha originado a las 13.21 horas de este lunes.

En las labores de extinción han llegado ha participar hasta 37 medios, 12 de ellos aéreos, y un total de 138 personas.