Ambiente en Zaragoza en la jornada de votación de las eleccines generales de este domingo 29 de noviembre - EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

En Castilla-La Mancha, con el 28,33% escrutado, el Partido Popular es la fuerza más votada y conseguiría un total de 10 diputados; el PSOE sería la segunda fuerza al quedarse con 7 escaños, frente a los cuatro escalos de Vox.

En las últimas elecciones, el Partido Popular se hizo con la victoria en las cinco circunscripciones castellanomanchegas al lograr un total de 10 de los 21 escaños en juego, mientras que el PSOE retuvo un total de 8 actas, con un Vox que se situó en 3 diputados.

En la provincia de Albacete, donde se reparten 4 escaños, el resultado por el momento otorga 2 escaños al PP, uno al PSOE y otro a Vox. Hace tres años, PP logró dos escaños y el PSOE otros dos.

En Ciudad Real, donde hay que asignar un total de 5 diputados, el reparto con este escrutinio quedaría con 2 para PP, 2 para PSOE y uno para Vox. En la última cita electoral, PP y PSOE sumaron un total de dos escaños, mientras que el quinto se quedó en manos de Vox.

En la provincia de Cuenca, con tres diputados a elegir, la estadística en estos momentos de la noche reparte 2 para PP y uno para PSOE. En 2023, con el PP ganador, dos escaños fueron 'populares', mientras los socialistas se hicieron con uno.

Misma representación hay en la provincia de Guadalajara, donde los tres escaños actuales se reparten entre las tres primeras fuerzas. El partido de Alberto Núñez Feijóo solo suma un acta en esta circunscripción, mismo saldo de PSOE y Vox. En 2023, una vez contabilizados todos los votos, un escaño se pintó de azul, otro de rojo y otro de verde.

Por último, en la provincia de Toledo, los seis escaños por asignar se distribuyen a razón de 3 para PP, 2 para PSOE y 1 para Vox. La cuenta final en julio de 2023 concluyó que los 'populares' obtendrían tres representantes, por dos el PSOE y uno más para Vox.