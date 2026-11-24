PUERTOLLANO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular y candidata al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha acusado este martes al Gobierno central de convertir los Consejos de Ministros en "martes electorales" y en el "comité de campaña del Partido Socialista" tras aprobar la ampliación del permiso de paternidad de 19 a 20 semanas y de la libranza por fallecimiento de familiares directos hasta los 10 días a escasos días de las elecciones.

En una rueda de prensa, celebrada en Puertollano junto al alcalde de la localidad y presidente local del partido, Miguel Ángel Ruiz, Fúnez ha calificado estas aprobaciones en Comisión Permanente como una "irresponsabilidad" y una "falta de respeto a los españoles", y ha asegurado que "lo que no han hecho en ocho años no lo van a hacer en los últimos cuatro días".

La dirigente 'popular' ha recordado que la ampliación a 20 semanas retribuidas para los casos de maternidad y paternidad ya figuraba en una proposición de ley de conciliación defendida por el Partido Popular en 2024 y 2025 que el PSOE votó en contra.

Asimismo, ha subrayado que dicha medida respondía a una directiva europea cuyo incumplimiento conllevó para España una multa de más de 6,8 millones de euros por no haberla transpuesto en tiempo y forma.

Fúnez también ha cuestionado la viabilidad presupuestaria de estas medidas sociales al señalar que cualquier ampliación de permisos o servicios públicos debe ir acompañada de los Presupuestos Generales del Estado, mientras que España mantiene prorrogadas las cuentas de 2023.

REBAJAS FISCALES Y ATENCIÓN A AUTÓNOMOS Y MAYORES

Durante su intervención, la candidata al Congreso ha denunciado el "debilitamiento de la clase media española" y la "crisis de renta" que, a su juicio, atraviesan las familias y los jóvenes debido al encarecimiento de los alimentos en más de un 40 por ciento y a las subidas de impuestos.

En este sentido, ha cifrado en 24.184 millones de euros la recaudación extra obtenida por el Ejecutivo al no deflactar el IRPF, dentro de un récord nacional de 325.000 millones.

En el ámbito provincial, ha señalado que la recaudación tributaria en Ciudad Real ha aumentado alrededor de un 90 por ciento entre 2018 y 2025 --pasando de 585 a 1.096 millones de euros--, frente a un incremento de la renta media del 34 por ciento.

Para revertir esta situación, Fúnez ha desgranado las propuestas económicas del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo, entre las que destacan la bajada del IRPF a las clases medias y familias con hijos, la aplicación de un IVA cero para productos básicos y frescos de la cesta de la compra (carne, pescado y fruta) y el impulso a la mesa de diálogo social para mejorar los salarios.

Respecto a los trabajadores autónomos, ha anunciado una tarifa de cotización cero durante el primer año para las nuevas altas, la eliminación de la declaración del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros y bonificaciones en las cotizaciones sociales del cien por cien el primer año y del 50 por ciento el segundo al contratar al primer empleado.

En materia de política social, tras reunirse con colectivos del tercer sector de Puertollano, ha reiterado el compromiso de Feijóo de revalorizar las pensiones conforme al IPC y ha anunciado la creación de una Secretaría de Estado de Mayores enfocada al envejecimiento activo y a combatir la soledad no deseada.

EXIGENCIAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS Y EL CORTE DEL AVE

Por último, Fúnez ha reclamado soluciones urgentes para los más de 4.000 usuarios diarios de la línea de alta velocidad afectados por el corte ferroviario derivado del accidente de Urda ocurrido el pasado 28 de octubre.

Citando un informe de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha advertido de que los viajeros están asumiendo un sobrecoste medio de 100 euros semanales en sus desplazamientos.

La candidata del PP ha criticado que el Gobierno no haya aprobado aún un real decreto con un plan alternativo que incluya el fomento del teletrabajo, la flexibilización horaria y ayudas económicas al transporte, y ha exigido que, mientras permanezca cerrado el tramo hacia Madrid, se restablezca al menos la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Ciudad Real, Puertollano y Andalucía.

Además, ha reafirmado el compromiso de su formación con la variante norte de Puertollano y la autovía A-43.

Por su parte, el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, ha agradecido la presencia de la dirección nacional del partido en la ciudad y ha subrayado la "necesidad del cambio" ante la inminente cita electoral.