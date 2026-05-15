Unos 30 establecimientos albaceteños se suman a la Ruta del Paquito para potenciar el consumo de cordero manchego

Presentación de la Ruta del Paquito. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 establecimientos de la provincia de Albacete se han sumado a la Ruta Gastronómica del Paquito, una iniciativa impulsada por la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) con la colaboración de la IGP Cordero Manchego, en la que participan más de 300 bares y restaurantes de 40 ciudades y 15 provincias españolas.

La concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez, y responsable de administración y promoción de la IGP del Cordero Manchego, Yolanda García, han presentado en rueda de prensa la Ruta del Paquito 2026 que, durante los meses de mayo y junio, se puede disfrutar en cerca de una treintena de establecimientos hosteleros de la provincia de Albacete, ha informado la Diputación y el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Turismo ha puesto en valor la intensa campaña de promoción de la 'Marca Albacete' que el Equipo de Gobierno está llevando a cabo para proyectar con más fuerza la imagen de la ciudad a través de diferentes "activos" que nos identifican como la gastronomía, donde el cordero manchego ocupa un lugar privilegiado como "una de las principales señas de identidad de la tierra".

Ha agradecido a la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino la puesta en marcha de esta Ruta del Paquito, así como a los hosteleros participantes por dar al cordero manchego el protagonismo destacado que merece a través de "bocatines" deliciosos y cargados de originalidad.

Rosa González de la Aleja ha animado a los albaceteños y visitantes a acercarse hasta alguno de los establecimientos hosteleros que participan en esta Ruta para degustar el cordero manchego en diferentes versiones mientras contribuyen al impulso del consumo de uno de los "productos estrella" de nuestra tierra.

PAQUITO DE CORDERO

La responsable de administración y promoción de la IGP del Cordero Manchego, Yolanda García, ha explicado que "frente al Pepito de ternera, famoso en toda España, desde la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino se inventaron el Paquito de cordero manchego para promocionar este producto".

Yolanda García ha señalado que la Ruta del Paquito es una campaña nacional en la que participan 300 establecimientos hosteleros que, por segundo año consecutivo se celebra en Castilla-La Mancha tras el éxito conseguido y gracias a la apuesta decidida de los hosteleros por esta iniciativa, explicando que a nivel regional cuenta en 2026 con la participación de cerca de 40 establecimientos, de los cuales casi 30 corresponden a la provincia de Albacete.

Según ha explicado, el objetivo que persiguen es impulsar el consumo de cordero manchego "por la carne tan saludable que es, con ayuda directa al campo, a nuestros ganaderos y agricultores, dando las gracias a los hosteleros participantes por apostar por algo tan nuestro y convertir la tradición en una experiencia gastronómica".

Lo que convierte, durante mayo y junio (y con la mirada puesta en que se queden en la carta), "el bocadillo de cordero en protagonista de la gastronomía a través de propuestas accesibles que acercan esta carne a un público más joven y desestacionalizan su consumo".

Durante su intervención, Gómez, que ha felicitado al sector primario en el Día de San Isidro, ha destacado la importancia de respaldar iniciativas capaces de conectar producción agroalimentaria, hostelería, sostenibilidad y promoción del territorio.

Además, ha explicado que "la provincia de Albacete siempre ha sido muy buena en la producción y elaboración, pero ha costado un poco más la promoción y, últimamente, también lo estamos haciendo bien", como evidencian propuestas como esta Ruta del Paquito, "que es una oportunidad excelente".

En este sentido, el diputado ha destacado los beneficios de esta campaña, señalando se trata de un "maridaje perfecto".

Así ha explicado que es buena para el sector del Cordero Manchego, "porque le ofrece un escaparate ideal para darse a conocer innovando, actualizándose y, por supuesto, mostrando su gran riqueza"; y para la hostelería provincial, "que es clave en esa innovación desde una apuesta valiente por incorporar productos con un gran valor añadido y ponerlos al servicio de consumidores más jóvenes, adaptándolos a nuevas tendencias y favoreciendo nuevas experiencias gastronómicas".

Gómez también ha dejado claro que desde la Diputación de Albacete "es un verdadero placer" participar y apoyar este tipo de iniciativas, y ha subrayado la importancia que tienen el sector ovino y caprino para una provincia como la nuestra, y aludiendo de forma específica a las explotaciones en extensivo.