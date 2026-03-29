La N-320 en Alcocer (Guadalajara) se suma este domingo a la lista de carreteras cortadas por la caída de un árbol

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GUADALAJARA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La N-320 --en el kilómetro 206-- a su paso por el término municipal de Alcocer (Guadalajara) se ha sumado a la lista de carreteras cortadas este domingo por la caída de un árbol.

Las rachas fuertes de viento están provocando que este Domingo de Ramos se estén registrando varias incidencias en carreteras por caída de árboles.

Era a las 12.01 horas cuando el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha registraba el aviso de la N-320.